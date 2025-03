“Incontro e disponibilità”: Gasperini-Roma prende quota. Poi il maxi intreccio per Svilar | ESCLUSIVO

Tra campo e mercato, i giallorossi programmano le mosse in vista della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli

Con la volontà di chiudere al meglio una stagione nata male ma che in campionato potrebbe clamorosamente assumere nuovi risvolti, la Roma sta ponendo basi concrete in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati e avviare un restyling del progetto tecnico a partire dalla scelta della guida tecnica.

Sotto questo punto di vista, il profilo di Gasperini è uno dei nomi cerchiati in rosso dalla dirigenza giallorossa, che hanno avuto dei contatti diretti con l’attuale allenatore dell’Atalanta. Del resto, la presa di posizione del ‘Gasp’ anche nelle ultime dichiarazioni non è affatto passata inosservata. Tema – quest’ultimo – passato in rassegna da Simone Valdarchi de ‘Il Romanista’, intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato.it. Ecco quanto riferito da Valdarchi sull’argomento: “Per la panchina della Roma sono stati fatti tantissimi nomi, quello di Gian Piero Gasperini appare quello più forte. I Friedkin sembrano essersi innamorati di lui, non sempre i rapporti tra loro e i tecnici sono stati duraturi. Il progetto Atalanta gli piace molto, vorrebbero che Gasperini siglasse un triennale. Ci sono già stati dei colloqui con i Friedkin e con lo stesso Claudio Ranieri e un incontro di circa 10 giorni fa tra Ghisolfi e l’allenatore bergamasco, che sembra allettato da questa ipotesi, come confermato dalle sue dichiarazioni alla ‘Panchina d’Oro’, a dir poco entusiaste sui giallorossi”.

Valdarchi ha poi rincarato la dose: “Una disponibilità da parte di Gasperini è arrivata con la richiesta di riaggiornarsi più avanti. C’è chi sostiene che possa arrivare una richiesta da parte di Gasperini di ‘pieni poteri’, per lavorare sulla rosa, che non sembra pronta per poter ripetere quanto fatto dall’Atalanta. C’è tanto talento, ma ci sono giocatori con caratteristiche non proprio ideali”.

Da Frattesi a Saelemaekers passando per Svilar, le ultime in casa Roma

Valdarchi ha poi risposto anche alle domande relative alle tante voci riguardanti il futuro di Frattesi e Pellegrini, che continua ad essere un oggetto del desiderio dei giallorossi: “Frattesi? Potrebbe essere contento, dopo essere cresciuto qui, di tornare da protagonista nella Roma. Ma la realtà è che la valutazione fatta dall’Inter finora è risultata troppo alta per i giallorossi. Ci può stare pensare di inserire qualche contropartita nell’affare. Pellegrini? La storia tra lui e la Roma sembra finita da tempo. Ma chissà che l’assenza di Dybala, nel finale di stagione, non possa permettere al capitano di scrivere un finale diverso, o l’inizio di un nuovo capitolo. La sua volontà sarebbe quella di rimanere alla Roma, ma ad oggi non risulta alcuna trattativa per il rinnovo”.

A fare il punto della situazione sulle mosse in casa Roma è stato anche Daniele Trecca, che ha posto l’accento sulla situazione riguardante il rinnovo di Svilar, svelando la possibilità di un maxi intreccio anche con il Milan. Trecca si è espresso così sulla questione: “Il rinnovo di Svilar non è così semplice, ci dicono che il Milan qualora dovesse vendere Maignan potrebbe farci un pensierino: Vicario, Svilar e Chevalier, sono questi i tre nomi preferiti dai rossoneri qualora dovesse vendere Maignan. La Roma ha il coltello dalla parte del manico per quanto riguarda la richiesta sul cartellino? Sì, sicuramente. La prima offerta per rinnovo è più alta della proposta da 1,6 milioni di euro circolata nei giorni scorsi. Non è ancora vicina alle richieste del calciatore e del suo entourage: Svilar vuole rimanere a Roma, ma ci sono molte sirene“.

Ma quali sono le squadre pronte a darsi battaglia per chiudere l’affare Svilar? Trecca ha dunque chiosato: “Attenzione al Milan, Chelsea, Bayern Monaco, lo stesso Tottenham qualora dovesse vendere Vicario. D’altronde è uno dei migliori portieri della Serie A quindi è ovvio che ci sia interesse nei suoi confronti. La Roma non demorde, non è così pessimista come emerso nelle scorse settimane ma c’è da lavorare. I giallorossi stanno preparando una seconda offerta”.