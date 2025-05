“Accordo raggiunto con Conte”: la Juve ha già chiuso

Il tecnico del Napoli vicino al ritorno a Torino, siamo alla svolta: i dettagli e i prossimi scenari

Giorni conclusivi del campionato di calcio bollenti per tutti, con quasi tutte le squadre ancora in corsa per qualche obiettivo e al tempo stesso che iniziano già le dovute riflessioni sul futuro. Uno degli intrecci principali è quello che riguarda Antonio Conte, che si gioca la conquista dello scudetto con il Napoli, ma, a prescindere da come finirà l’annata con gli azzurri, sembra già guardare oltre.

Dopo una sola stagione con gli azzurri, l’ex Ct della Nazionale potrebbe già cambiare aria. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Juventus spinge per il ritorno di Conte e il tecnico potrebbe gradire una nuova avventura in bianconero. A Torino, è stato individuato lui come il nome giusto per aprire un nuovo ciclo vincente. Mentre le cose si muovono, in casa Juve, anche a livello societario, con Giuntoli che potrebbe avere meno poteri ed essere affiancato da un nuovo ds. L’ennesima rivoluzione, insomma, nasce già adesso, con la squadra di Tudor che nel frattempo cerca i punti decisivi per l’accesso in Champions League.

Conte, addio in vista al Napoli: “Summit con De Laurentiis per ottenere il via libera”

Conferme a quanto raccontato sulle nostre pagine arrivano dalle dichiarazioni di Carlo Laudisa, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ parlando degli sviluppi legati al futuro di Conte.

Secondo Laudisa, è molto probabile che alla fine vedremo presto Conte a Torino. “Conte ha già un accordo di massima con la Juventus – ha spiegato – Il summit tra lui e De Laurentiis sarà decisivo per capire con quali modalità il presidente libererà l’allenatore. Serve questo via libera, visto che c’è un contratto in essere”. Si va, insomma, verso un finale già scritto, di cui forse mancano soltanto i dettagli. Ma prima, ci sono uno scudetto da vincere per Conte e una Champions da conquistare per il Napoli.