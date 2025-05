Rimpasto Juve: Giuntoli con meno poteri, l’ascesa di Chiellini e (forse) un nuovo Ds | CM.IT

Le ultime sul futuro dirigenziale del club bianconero: il Football director potrebbe restare con margini di operatività inferiori rispetto ai primi due anni

Quale sarà il destino di Cristiano Giuntoli? Le ultime informazioni di Calciomercato.it lo danno più dentro che fuori la Juventus. Il Football director si sta già muovendo per la prossima campagna acquisti, non solo sul fronte Osimhen, e ciò può essere considerata una conferma rispetto a quanto da noi raccolto.

Giuntoli resterebbe anche se non soprattutto in virtù del ricco contratto in essere – altri due anni da circa 2/3 milioni di euro a stagione – che fa di lui il dirigente più pagato dell’intera Serie A.

L’ex Napoli, che in questi due anni è stato di fatto il plenipotenziario della società, ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi economico-finanziari fissati da Exor, su tutti l’abbassamento del monte ingaggi, tuttavia ha commesso una serie di errori di mercato e di scelte sbagliate, Thiago Motta in primis, che ai piani alti non sono state digerite.

Giuntoli blindato dal ricco contratto: la Juve può ripartire da Chiellini e un nuovo Ds

In definitiva, Giuntoli resterebbe con meno poteri rispetto a quelli che gli furono dati il giorno della firma. Non sarebbe più il one man show, anche se l’idea al momento è quella di un rimpasto più che di una rivoluzione, con la figura di Giorgio Chiellini (il principale sponsor di Conte) sempre più in ascesa e ‘ascoltata’ dalla proprietà.

Chiellini a parte, l’altra novità rilevante del vecchio/nuovo corso potrebbe essere rappresentata dall’inserimento di un Direttore sportivo. Calciomercato.it vi ha parlato di nuovi contatti con Frederic Massara, l’ex Milan fresco di addio al Rennes.

A Giuntoli piacerebbe tornare a lavorare a stretto contatto con Maurizio Micheli, una delle figure chiavi del suo Napoli e del Napoli attuale. Ma il capo scouting è molto legato al club di De Laurentiis, e poi la Juve è già coperta in quel ruolo con Stefanelli.