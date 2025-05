Rugani e gli altri per la difesa: i ragionamenti Mondiali della Juventus | CM.IT

La stagione della Juventus non finirà insieme al campionato di Serie A, ma come per l’Inter, tutto sarà rimandato al Mondiale per Club: per quell’impegno la dirigenza bianconera valuterà qualche rientro anticipato, specialmente in difesa

L’infortunio di Gleison Bremer, a cui è seguito a stretto giro quello di Juan Cabal, ha dato il via a una condizione che poi ha contraddistinto l’intera stagione della Juventus: l’emergenza in difesa. Una situazione che si sta confermando anche in questo finale di campionato e che si prolungherà persino per il Mondiale per Club. Ecco perché la società vuole farsi trovare pronta per la kermesse internazionale.

La Vecchia Signora non ha ancora la certezza di poter contare su Renato Veiga, che secondo i piani dovrebbe tornare al Chelsea per il Mondiale per Club. La Juventus e il club inglese si incontreranno al termine della stagione, con i Blues impegnati nella finale di Conference League, per capire lo stato dell’arte. Come il centrale portoghese può tornare al Chelsea, così possono fare ben tre difensori in casa Juventus: Daniele Rugani, Tiago Djalo e Facundo Gonzalez.

La Juventus ha 3 possibili rientranti per la difesa: Rugani e gli altri per il Mondiale

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus in queste settimane sta iniziando a programmare il futuro per quanto concerne il Mondiale per Club e in ballo ci sono anche le valutazioni per i possibili rientranti dai prestiti di Rugani, Djalo e Facundo Gonzalez.

A livello tecnico, i bianconeri dovrebbero sfruttare la finestra di mercato speciale che si aprirà ai primi di giugno per trovare un accordo con i club in cui questi giocatori sono in prestito fino al 30 giugno e anticiparne il rientro ai primi di giugno, magari pagando l’ultima mensilità. In questo modo Tudor potrebbe avere a disposizione un ventaglio di scelte superiore per quanto riguarda il reparto difensivo. Rugani arriva da una stagione positiva all’Ajax, mentre Tiago Djalo e Facundo Gonzalez hanno trovato più difficoltà rispettivamente con Porto e Feyenoord. Insomma, la Juve si appresta a muovere le prime mosse in vista del Mondiale per Club.