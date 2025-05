Giuntoli resta in bilico alla Juve, avanza la candidatura di Massara | CM.IT

Pronta un’altra rivoluzione in casa bianconera, che potrebbe partire dal nuovo direttore sportivo. Difficile la permanenza di Tudor in panchina

Tra campo e scrivania. La Juventus sta vivendo un finale di stagione a dir poco infuocato. Il pareggio di sabato nello scontro diretto con la Lazio ha messo in serio pericolo il quarto posto e, con esso, la qualificazione alla prossima Champions League. Qualora la Roma dovesse battere l’Atalanta nel posticipo di stasera, la Vecchia Signora non avrebbe più il destino nelle proprie mani.

E’ evidente che gli introiti della partecipazione o meno della Juve alla prossima Champions condizioneranno tutto il mercato estivo dei bianconeri. Ma la prima domanda da porsi è chi sarà l’uomo incaricato di condurre le trattative. Perché la posizione di Cristiano Giuntoli resta in bilico: non è un mistero che la stessa scelta di Igor Tudor (che a sua volta ha pochissime chance di conferma, ndr) al posto di Thiago Motta non sia stata presa da lui.

Forte di un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2028, Giuntoli potrebbe anche restare nell’organico dirigenziale. Ma è chiaro che la sua figura verrebbe ridimensionata ed affiancata da un profilo con più poteri decisionali. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, è calda la pista che porta a Frederic Massara. L’ex direttore sportivo del Milan sta lavorando attualmente in Francia con il Rennes, ma di certo non direbbe ‘no’ al club bianconero.

Juventus, con Massara anche Fratini? C’è da rifare l’area scouting

Nato a Torino, sebbene cresciuto calcisticamente nei granata, per Massara sarebbe una sorta di ritorno a casa. Visti gli ultimi deludenti risultati, ci sarebbe molto da fare alla Juventus: in primis la scelta del nuovo allenatore, poi sfoltire la rosa cedendo quei calciatori che non hanno reso nonostante l’enorme spesa sul mercato. Infine rinforzare la squadra per tornare subito a competere per il vertice in Italia e in Europa.

Ma non solo. Per un progetto sostenibile oltre che vincente, occorre riformare anche l’area scouting della Juve. In tal senso torna di moda la candidatura di Michele Fratini, legato da un rapporto di amicizia con Massara, che negli ultimi anni ha fatto incetta di premi come miglior talent scout italiano. E proprio ai bianconeri provò a portare Liam Delap, che ora fa gola a tanti top club. Da quello che risulta alla nostra redazione, l’uomo mercato toscano è promesso sposo del Paris Saint-Germain: il blasone della Vecchia Signora sarà sufficiente a fargli cambiare idea e preferire la Mole Antonelliana alla Torre Eiffel? Staremo a vedere.