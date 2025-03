Doppio indizio Juve, non solo Kolo Muani: idee chiare sul nuovo attaccante

I bianconeri in estate saluteranno Dusan Vlahovic e cercheranno di trattenere il francese dal PSG, ma c’è un altro grande obiettivo

La Juve vince e convince. Contro il Verona arriva un 2-0 che poteva avere dimensioni senza dubbio molto più ampie dopo una partita interamente dominata con un’occasione dietro l’altra. L’Hellas si è difeso anche bene, come ha potuto, Montipò ha parato il parabile ma la sua squadra non è praticamente mai uscita dalla propria metà campo. Eppure aveva trovato anche un gol pazzesco a fine primo tempo, annullato da un fuorigioco.

A deciderla sono stati i centrocampisti, Thuram e Koopmeiners, curiosamente le due scelte principali che sono state sempre contestate a Thiago Motta nelle ultime settimane. Il francese apre, dopo un gol divorato nel primo tempo, l’olandese la chiude cercando di cancellare i fischi. A sorpresa per tutto quello che è successo in questi giorni, la Juve è addirittura a soli sei punti di distacco dall’Inter capolista e a -3 dall’Atalanta terza a pochi giochi dallo scontro diretto proprio con Gasperini. Altra occasione enorme per accorciare dalle squadre di testa per mettere ulteriore pressione a chi lotta per lo scudetto e provare a scacciare chi invece insegue il suo quarto posto. Che resta comunque l’obiettivo principale obbligatorio. Ma intanto Giuntoli, oltre a confermare Motta, è impegnato a mettere le basi per la Juve del futuro. La difesa andrà per forza di cose ristrutturata con almeno due titolari, due investimenti importanti. Lo stesso bisognerà fare anche in attacco, con Vlahovic verso l’addio e Kolo Muani che tornerà al PSG. L’idea principale sembra essere decisamente Victor Osimhen, come continuano a dire più indizi.

La Juve punta Osimhen: la conferma in diretta e le notizie dall’Inghilterra

Sarà quindi fondamentale misurare gli investimenti e distribuirli nel modo più corretto. Per la difesa il primo pensiero resta sempre David Hancko, dopo aver anticipato l’arrivo di Kelly. Il nodo sarà anche se non soprattutto l’attacco, visto che Kolo Muani tornerà al PSG per fine prestito e Dusan Vlahovic andrà via col contratto in scadenza e un ingaggio da circa 12 milioni netti. Il serbo spera di avere scelta in una big di Premier League.

A proposito del francese, invece, Giuntoli ha già cominciato le manovre per trattenerlo a Torino e ripartire da lui. E poi? Il nome prescelto per completare il reparto a livello di punte centrali è proprio Victor Osimhen, che al Galatasaray sta segnando a raffica e in estate rientrerà al Napoli. La clausola di 75 milioni è valida solo per l’estero, bisognerà trattare con De Laurentiis. Ma le indiscrezioni continuano ad andare in direzione del nigeriano: “Il nuovo attaccante della Juve arriverà dalla Turchia. Osimhen? Sì, così mi suggeriscono. Ci pensano davvero e anche Zirkzee dicono che interessi”, conferma Roberto Pruzzo su ‘Radio Radio’. Anche in Inghilterra insistono sulla Juve come pretendente principale per l’ex Lille, che si aspetta a breve un pressing più concreto da parte dei bianconeri. Su di lui, conferma ‘teamTALK’, Chelsea e soprattutto Manchester United che però sta valutando ancora le varie possibilità. La Juve, invece, sembra avere le idee sempre più chiare.