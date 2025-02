Kolo Muani manda via Vlahovic: la Juve spende 50 milioni

Impatto devastante del nazionale francese con la maglia bianconera: il piano di Giuntoli per la permanenza alla Juventus

La Juventus non incanta e soffre sul campo del Como nell’anticipo della 24° giornata del campionato di Serie A. Ci pensa però Kolo Muani a togliere le castagne dal fuoco a Thiago Motta, come successo domenica contro l’Empoli.

Altra doppietta decisiva per l’attaccante francese, che ha avuto un impatto devastante con la realtà bianconera. Per lui il record di reti (5) nelle prime tre partite nell’era dei tre punti e un apporto subito fondamentale per la causa della ‘Vecchia Signora’. Gol d’autore a sbloccare la gara con una sassata imparabile, mentre allo scadere è freddissimo dal dischetto per il rigore della vittoria. Esulta Thiago Motta, che si coccola il suo nuovo bombardiere che ha scalzato Vlahovic nelle gerarchie del tecnico ex Bologna. A farne le spese il centravanti serbo, rimasto per tutta la partita in panchina a guardare i compagni di squadra nella trasferta del ‘Sinigaglia’.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani lascia ancora il segno: il piano di Giuntoli

Kolo Muani ha realizzato già più reti su azione rispetto a Vlahovic (4 contro 3) e in poche settimane è diventato un alfiere imprescindibile per lo scacchiere di Motta. La Juve nelle scorse settimane è stata lesta a strapparlo alla concorrenza della Premier League e della Roma, come ammesso dallo stesso allenatore giallorosso Ranieri.

Thiago Motta lo ha fortemente voluto in bianconero, con il nazionale francese sbarcato a titolo temporaneo alla Continassa con una spesa di circa 5 milioni di euro. La Juventus però non vuole fermarsi qui e punta alla permanenza sotto la Mole di Kolo Muani. Nei prossimi mesi il Dt Giuntoli inizierà il pressing sul Paris Saint-Germain, provando a strappare un nuovo prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato nel 2026. Un assegno complessivo intorno ai 50 milioni di euro potrebbe convincere il club parigino a dare il semaforo verde all’affare, con la cessione in estate di Vlahovic che coprirebbe parte della spesa.

Intanto Kolo Muani è entusiasta della sua avventura in bianconero: “Per me è un sogno, sono felice di aver iniziato in questo modo. Sono molto contento di essere alla Juventus“. Se non è una dichiarazione d’amore, poco ci manca…