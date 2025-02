PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 1-2: Kolo Muani letale, Koopmeiners dorme

Voti, top e flop del match del ‘Sinigaglia’ valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A. È ancora Kolo Muani a trascinare la squadra di Thiago Motta

La Juventus si aggrappa a Kolo Muani e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato nell’anticipo del ‘Sinigaglia’ contro il Como.

L’attaccante francese lascia ancora il segno: nel primo tempo sblocca il risultato grazie a una travolgente azione personale, mentre quasi allo scoccare del 90′ realizza con freddezza il rigore del successo per i bianconeri. Nel mezzo l’incornata di Assane Diao che aveva rimesso in carreggiata un Como generoso e frizzante. Koopmeiners delude ancora e si addormenta sul pareggio dei lariani, mentre nel finale Butez frana su Gatti e regala il tiro dagli undici metri alla ‘Vecchia Signora’. Di Gregorio al contrario mura gli assalti dell’undici di Fabregas, Dossena crolla di fronte all’imprendibile Kolo Muani.

COMO

Butez 4,5

Smolcic 5,5

Goldaniga 5,5

Dossena 4,5

Valle 5,5 (74′ van Der Brempt SV; 79′ Fellipe Jack SV)

Perrone 6

Da Cunha 6 (79′ Engelhardt SV)

Strefezza 6,5

Nico Paz 6

Diao 7 (74′ Douvikas SV)

Cutrone 6,5 (64′ Ikone 5,5)

Allenatore: Fabregas 6

TOP Como: Diao 7 – Assatanato sulla sinistra, una spina nel fianco per la difesa bianconera. Si sacrifica anche per i compagni e ha il merito di capitalizzare al meglio il cross di Cutrone poco prima dell’intervallo. Il rinforzo che serviva ai lariani nel mercato di gennaio.

FLOP Como: Dossena 4,5 – Kolo Muani è immancabile sul gol e deve alzare bandiera bianca. Vede le streghe quando il francese parte in velocità: l’anello debole della retroguardia di Fabregas insieme a Butez. Nel recupero è anche sfortunato, colpendo la traversa del possibile pareggio.

JUVENTUS

Di Gregorio 7

Weah 6,5

Gatti 6,5

Veiga 6

Savona 5 (46′ Kelly 5,5)

Locatelli 5,5 (61′ Thuram 6)

Koopmeiners 4,5 (61′ Douglas Luiz 6,5)

Nico Gonzalez 6 (76′ Conceicao SV)

McKennie 5,5

Yildiz 5,5 (67′ Mbangula 6)

Kolo Muani 8

Allenatore: Thiago Motta 6

TOP Juventus: Kolo Muani 8 – Incontenibile, cattivo e letale. Svernicia Dossena e scaraventa una sassata sotto la traversa che non lascia scampo a Butez. Un cecchino dal suo arrivo in bianconero: seconda doppietta consecutiva e 5 centri tra Napoli, Empoli e Como. Impatto devastante e sorpasso sul ‘rivale’ Vlahovic – dopo appena tre partite – sui gol segnati su azione. C’è già il suo marchio nella Juve di Thiago Motta.

FLOP Juventus: Koopmeiners 4,5 – Complica i piani della Juventus, addormentandosi su Cutrone nell’azione che porta al pareggio del Como. Thiago Motta lo sposta qualche metro più indietro, ma la musica non cambia: involuto e irriconoscibile rispetto al ‘RoboKop’ ammirato all’Atalanta.

Arbitro: Abisso 5,5

Serie A, il tabellino di Como-Juventus: muro Di Gregorio, Butez combina la frittata

COMO-JUVENTUS 1-2

35′ e 89′ rig. Kolo Muani; 46′ Diao (C)

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle (74′ van Der Brempt; 79′ Fellipe Jack); Perrone, Da Cunha (79′ Engelhardt); Strefezza, Nico Paz, Diao (74′ Douvikas); Cutrone (64′ Ikone). A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Branouder, Chinetti, Caqueret, Lesjak. Allenatore: Fabregas

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona (46′ Kelly); Locatelli (61′ Thuram), Koopmeiners (61′ Douglas Luiz); Nico Gonzalez (75′ Conceicao), McKennie, Yildiz (67′ Mbangula); Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Vlahovic, Adzic, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Abisso (sez. Palermo)

VAR: Guida

Ammoniti: Savona (J), Valle (C), Strefezza (C), Goldaniga (C)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 13.578