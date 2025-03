Giuntoli ribadisce: “Piena fiducia in Thiago Motta”. E lancia un messaggio ai tifosi

Il direttore tecnico della Juventus parla prima della sfida contro il Verona e si sofferma anche sulla contestazione dei sostenitori

Juventus al bivio, forse quello definitivo. Vincere contro il Verona per tenere il quarto posto e fare un pensierino anche a chi sta più su, portandosi a -6 dall’Inter capolista. È uno snodo fondamentale per i bianconeri il monday night della 27esima giornata di Serie A.

Ne parla a ‘Dazn’ il Football Director Cristiano Giuntoli: “Queste cose ci vuole grande equilibrio. Mercoledì la prestazione è stata inaccettabile, ma è anche vero che veniamo da quattro vittorie consecutive in campionato, è anche vero che ci sono stati tanti infortuni, c’è stato un calendario infernale. Non vogliamo aggrapparci agli alibi, ma vogliamo continuare il nostro periodo positivo in campionato e qualificarci in Champions”.

Juventus, Giuntoli: “Convinti che la strada è quella giusta”

PESO MAGLIA JUVE – “Prendi 13 calciatori nuovi, qualcuno esprime tutto il potenziale, qualcuno meno. Ma sono tutti ragazzi di grande valore e siamo sicuri che esprimeranno il loro valore anche alla Juventus. Siamo convinti di essere sulla strada giusta: abbiamo abbassato l’età media e il monte ingaggi, è una squadra in costruzione. Siamo coerenti e andiamo avanti per la nostra strada. Fiducia in Motta? Sì”.

CONTESTAZIONE TIFOSI – “Siamo dispiaciuti e arrabbiati come loro. Sono liberi di esprimersi, vanno rispettati e dobbiamo ricreare in campo quell’entusiasmo che c’era in altre partite. Dobbiamo ricominciare vincere e centrare il nostro obiettivo e anche loro ci verranno dietro”.