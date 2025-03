Thiago Motta ritrova la sua Juve: “Grandissimo atteggiamento”. Poi coccola Koopmeiners

La Juventus ottiene una vittoria scaccia crisi contro il Verona e si avvicina al vertice della classifica: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico bianconero

Thiago Motta tira un sospiro di sollievo ed esulta energicamente al gol di Thuram, che ha sbloccato una gara che stava diventando una maledizione per la Juventus.

La ‘Vecchia Signora’ crea e spreca contro il Verona, ma alla fine porta a casa tre punti fondamentali per la corsa Champions e che la avvicinano anche al vertice della classifica. Nel clima di contestazione dentro e fuori l’Allianz Stadium, Thiago Motta ritrova il sorriso: “Sono soddisfatto della vittoria, il primo obiettivo è sempre quello. Dopo l’Empoli mi sono arrabbiato, ma i ragazzi è da luglio che hanno sempre avuto un grandissimo atteggiamento. La squadra ha dimostrato carattere, in un momento non facile e contro un avversario che non ci ha regalato niente – esordisce il tecnico bianconero – Abbiamo giocato bene e creato tanto. Dovevamo però segnare nel primo tempo: quella è una cosa da migliorare, dobbiamo essere più cinici in area avversaria”.

Juventus-Verona, Thiago Motta sulla contestazione: “Ho vissuto la solita giornata”

Thiago Motta risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sullo scontro diretto contro l’Atalanta: “Come una prima finale per la corsa Champions? Sarà una partita importante e conosciamo il valore dell’avversario. Adesso dobbiamo recuperare e prepararla bene”.

L’allenatore italo brasiliano – sempre alla domanda di Calciomercato.it – si sofferma su Koopmeiners, tornato al gol e fischiato dal pubblico al momento del suo ingresso in campo: “Ha contribuito anche stasera in maniera importante e non solo per il gol. Sono convinto che continuerà e dare il suo contributo anche in futuro“.

Sulla contestazione da parte degli ultras bianconeri: “Ieri ho vissuto la solita giornata. Allenamento, conferenza, poi a casa con la mia famiglia e la sera sono tornato per stare vicino alla squadra e preparare gli ultimi dettagli. Ho affrontato come sempre al massimo la gara di oggi”.

Thiago Motta infine applaude anche la prova di Nico Gonzalez: “Ha fatto un ottimo lavoro, è stato molto generoso. Stasera è stato un giocatore fondamentale. Aveva meno libertà, ma il suo sacrificio ci ha permesso di giocare bene”.