Juventus, clima di contestazione all’Allianz Stadium: l’accoglienza per Thiago Motta

Aria tesa all’Allianz Stadium per il match dei bianconeri contro il Verona: la reazione della tifoseria di casa

Resta caldo il clima attorno alla Juventus dopo la durissima contestazione di ieri alla vigilia del match contro il Verona. La squadra è stata accolta dall’indifferenza della curva, mentre il resto dell’Allianz Stadium applaudiva all’ingresso in campo dei giocatori per il riscaldamento pre match.

Qualche fischio è invece piovuto alla lettura delle formazioni per Thiago Motta, contestatissimo domenica dai gruppi organizzati della tifoseria. All’arrivo invece del pullman qualche coro e applauso per i bianconeri, scandito anche da alcuni ‘Svegliatevi’ da parte dei tifosi presenti fuori l’impianto. Gli ultras della Juventus hanno invece continuato a contestare squadra e società fuori l’Allianz con un paio di striscioni all’entrata della Curva Sud: “Cercasi uomini per questa maglia, fino ad allora giocate in giallo” e a fianco: “Voi tutti qua di passaggio, noi la storia del calcio!“.



Nei primi minuti della partita curva dell’Allianz Stadium in silenzio e nessun coro di sostegno da parte dei suppoters di casa. Prosegue quindi la dura presa di posizione della tifoseria bianconera, con la squadra di Thiago Motta chiamata al riscatto dopo il clamoroso tonfo in Coppa Italia contro l’Empoli e con l’obiettivo di ritornare al quarto posto in classifica per riscavalcare la Lazio.