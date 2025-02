Il lungo addio di Vlahovic: tesoretto da 48 milioni per il nuovo bomber

Il centravanti serbo è destinato all’addio alla Juve la prossima estate: le manovre di Giuntoli per il nuovo attacco della ‘Vecchia Signora’

Dusan Vlahovic è tornato a ruggire con la maglia della Juventus. Dopo sei panchine consecutive (7 nelle ultime 8 partite), il centravanti serbo ha ritrovato una maglia da titolare e consegnato tre punti fondamentali per la ‘Vecchia Signora’ nella corsa per un posto in Champions League.

Thiago Motta nella trasferta di Cagliari ha rilanciato il numero nove, che stavolta non ha deluso le attese firmando la rete della vittoria. Un Vlahovic ritrovato dopo settimane da comprimario e a guardare dalla panchina il nuovo arrivato Kolo Muani. I due attaccanti nel secondo tempo in Sardegna hanno anche giocato insieme nel tridente bianconero, ma il nazionale francese ha ormai scavalcato il compagno di squadra nelle gerarchie di Motta. Tanto che Cristiano Giuntoli ha già iniziato le manovre per la conferma di Kolo Muani sotto la Mole e sta cercando un nuovo accordo con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino.

La Juventus ha scelto Kolo Muani: sarà divorzio con Vlahovic in estate

La Juve sembra aver fatto la propria scelta: Kolo Muani sarà anche il futuro, mentre a Vlahovic non resta che il presente con la casacca bianconera. Il rinnovo resta infatti in alto mare e, a meno di sorprendenti colpi di scena, non ci sono i margini per continuare il matrimonio oltre la prossima estate, quando il serbo sarà a un solo anno dalla scadenza di contratto.

La dirigenza della Continassa farà di tutto per non perdere il centravanti a parametro zero nel 2026, cercando di ottimizzare la sua vendita e risparmiare soprattutto sul pesantissimo ingaggio che da luglio toccherà i 23 milioni lordi. Giuntoli ha cercato di piazzare Vlahovic già lo scorso gennaio, senza trovare però sponda nell’ex Fiorentina che ha declinato le offerte dalla Turchia e l’interesse di Fenerbahce e Galatasaray. Il serbo classe 2000 spinge per la Premier League e spera che in estate qualche big del calibro di Arsenal, Manchester United o Chelsea possa rifarsi sotto per il suo cartellino. Occhio anche alle piste PSG e Barcellona, che di recente si sono informate sulla situazione del numero nove con il suo entourage.

Vlahovic il 30 giugno sarà a bilancio poco sotto i 25 milioni di euro e la Juventus non vorrebbe registrare una minusvalenza a bilancio con la cessione dell’attaccante. Un tesoretto da quasi 50 milioni (48 circa per la precisione) che permetterebbe a Giuntoli di chiudere la pratica Kolo Muani.