Rebus Thiago Motta, Juve: c’è la data per il nuovo allenatore

Il futuro dell’attuale tecnico bianconero verrà deciso solamente a fine stagione, a meno di ulteriori crolli: in pochi giorni la decisione di Giuntoli

La Juventus sta vivendo una stagione diametralmente opposta a quella che era nelle aspettative di tutti, dai tifosi alla società e i calciatori. La dirigenza ha speso tantissimo in estate, puntellando poi anche nel mercato invernale. Il lavoro di Thiago Motta è stato sicuramente condizionato da parecchi infortuni, ma è quanto accaduto soprattutto nelle ultime settimane che ha lasciato perplessità nella piazza juventina.

Di quattro obiettivi ne è rimasto solamente uno, quello minimo del quarto posto in campionato per giocare la prossima Champions League. Nella Supercoppa sconfitta in semifinale col Milan, in Champions fuori al playoff con il PSV e in Coppa Italia out ai quarti in casa contro l’Empoli. Domande e riflessioni su Motta da parte della dirigenza sono più che normali, ma dopo lo sfogo del tecnico è arrivata la conferma ufficiale di Giuntoli: “Non è in discussione”. Per cui, come vi avevamo già anticipato la sera di Juve-Empoli, all’orizzonte non ci sono ribaltamenti in questa stagione, né esoneri. Il lavoro dell’ex Bologna verrà valutato a bocce ferme al termine di questa stagione, ma in maniera abbastanza rapida visto che a giugno i bianconeri saranno impegnati nel Mondiale per Club in America. Intanto i nomi, da Conte a Gasperini, continuano a rincorrersi.

Motta-Juve fino a fine stagione, poi la decisione: al Mondiale per Club con l’allenatore definitivo

Le decisioni sul futuro della Juventus sono quindi rimandate a fine maggio, a meno che ovviamente non ci sia un crollo verticale già nel corso di questa stagione, con le prossime settimane che saranno vitali per il club. La qualificazione in Champions è elemento imprescindibile, i bianconeri sono avanti in classifica ma ci sono almeno 4-5 scontri diretti da superare nelle ultime 12 partite.

Giuntoli e tutta la società si siederanno intorno a un tavolino, come detto, verso la fine del mese di maggio ovvero dopo l’ultima giornata di campionato (il weekend del 25 a Venezia) che – senza tutte le altre coppe – segnerà la chiusura di una stagione decisamente negativa. Se la Juventus dovesse decidere di separarsi da Thiago Motta dopo un solo anno, allora la scelta avverrebbe in maniera molto rapida, visto che l’intenzione è quella di presentarsi al Mondiale per Club (prima partita il 19 giugno) già con il nuovo allenatore. E non quindi con un eventuale traghettatore, visto che Giuntoli vorrebbe sistemare subito la situazione. Un avvicendamento che eventualmente andrebbe in scena in una finestra temporale ridotta, di circa 15 giorni. Tra i nomi ci sono sempre quelli di Gasperini e Conte, su cui si sono estese ombre più o meno grandi rispetto ai rispettivi futuri con Atalanta e Napoli. Ed entrambi chiuderanno la loro stagione all’ultima giornata. Poi l’ipotesi estera, da Zidane a Xavi.