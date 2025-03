“Problemi gravi alla Juve”: ecco il grande errore di Thiago Motta | ESCLUSIVO

Thiago Motta in difficoltà alla Juventus, ecco i principali problemi che affliggono il tecnico e il club con relative responsabilità: l’analisi di un ospite illustre a ‘Juve Zone’ su Calciomercato.it

Sono giorni caldi, in casa Juventus, dopo la bruciante eliminazione in Coppa Italia che ha aperto molti interrogativi su presente e futuro dei bianconeri. E naturalmente, non mancano gli spunti di discussione su vari aspetti che riguardano il club.

Puntata ricca, quella di ‘Juve Zone’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Con i nostri Riccardo Meloni e Giorgio Musso, diversi ospiti importanti che hanno parlato del momento particolare dei bianconeri. L’ex presidente Cobolli Gigli ha ventilato la chance Gasperini per la panchina della Juventus, mentre Franco Ceravolo ha incoraggiato Koopmeiners paragonandolo al primo Nedved bianconero.

Ai nostri microfoni, è intervenuto anche Antonio Barillà, giornalista de ‘La Stampa’, con cui abbiamo affrontato la situazione legata a Thiago Motta e in generale alle varie problematiche che sta vivendo la Juventus tutta. Da Barillà, dichiarazioni che allontanano la messa in discussione di Motta, ma al tempo stesso sottolineano i suoi errori e quelli che stanno caratterizzando il club nelle sue varie componenti.

Così infatti il cronista sulle presunte voci di esonero: “Sulla Stampa leggete che Thiago Motta non si tocca. Abbiamo fatto verifiche approfondite con tutte le parti interessate e non ci risulta che al momento ci sia nemmeno la più vaga valutazione di nomi per il futuro. Al di là delle dichiarazioni ufficiali di Giuntoli, l’unità di intenti nel proseguire su questo progetto è concreta, sicura e nemmeno inficiata da voci contrarie. Al netto di una delusione dichiarata, nessuno sta mettendo in preventivo la possibilità di cambiare allenatore“.

Barillà a ‘Juve Zone’: “Thiago Motta non ha capito cos’è la Juventus, Koopmeiners ha un problema serio”

Il che non vuol dire che il tecnico non vada messo sotto esame, specialmente per la sua gestione dello spogliatoio. “Spifferi? Questo è più di un problema e lì bisogna intervenire in maniera netta – ha proseguito Barillà – Anche con un intervento societario volto a cercare di colmare queste lacune che sono state aperte da un modo di gestire lo spogliatoio che non è idoneo“.

Barillà ha individuato quello che è a suo modo di vedere il principale errore dell’allenatore: “Per me Thiago Motta sta sbagliando moltissimo, per un motivo molto semplice, non ha capito cos’è la Juventus – ha aggiunto il giornalista – Il problema è che nessun tecnico nelle grandi squadre è il leader, ma deve essere il leader tra i leader, chiamato a organizzare i leader. Il suo vero errore è quello di credere di essere il leader unico della Juventus. Non puoi non fare un capitano perché il capitano sei tu, non puoi ritenere che il tuo calcio fluido non abbia delle gerarchie, bisogna adattarsi a una realtà in cui cercare dei compromessi con sé stessi per il bene e per il fine della società, altrimenti si scivola nella presunzione. Io mi auguro che il fondo sia stato toccato, che lo aiutino a risolvere questa vicenda e che la società lo aiuti a comprendere che ci sono degli eccessi nel difendere con forza le proprie idee”.

Il tutto va a racchiudere quella che è una situazione piuttosto complessa, in cui fa fatica anche il direttore tecnico Cristiano Giuntoli. “E’ un ottimo dirigente ma a Napoli ha sempre fatto il direttore sportivo perché dietro c’era Aurelio De Laurentiis – ha affermato Barillà – Qui deve fare il direttore generale e ha bisogno di un po’ più di tempo. Giuntoli non deve fare solo l’area tecnica, ha bisogno di tempo, ma sono convinto che farà bene tutte e due le cose. Le problematiche della Juventus sono così gravi e così evidenti che non è un collante che può risolverle. Bisogna avere una diversa percezione dello spogliatoio e un diverso rispetto dei ruoli e dei giocatori”.

A proposito di giocatori, ecco il commento di Barillà su Koopmeiners: “Io di giocatori che hanno avuto problemi arrivando alla Juventus ne ho visti tanti, ma Koopmeiners non può essere questo che stiamo vedendo. Vuol dire che è soverchiato da una problematica più grande, perché un giocatore che era uno splendore e ora non riesce a fare un’azione semplice vuol dire che è influenzato da una negatività che si è creata intorno a lui o che è inserito in un contesto dove non c’è serenità”.