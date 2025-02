Koopmeiners e il paragone con Nedved: la Juve ha ancora speranza | ESCLUSIVO

Il centrocampista olandese tra i motivi di riflessioni in cassa bianconera: l’esempio del passato regala nuove possibilità

La Juventus fuori dalla coppa Italia ha sollevato polemiche, mettendo tutti in discussione: calciatori, Thiago Motta e dirigenza.

Per i bianconeri c’è ancora il piazzamento Champions da conquistare per evitare il fallimento totale. Ne ha parlato a ‘Juve Zone’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, Franco Ceravolo: “Alla Juventus mancano i risultati. I dirigenti presenti sanno se c’è qualche problema. Ci si aspettava tanto, perché sono stati spesi molti soldi, ma io stesso sono convinto che la Juve ha una rosa forte e giocatori forti”.

IDENTITÀ – “Tra campionato, Champions e Coppa Italia la Juventus ha spesso cambiato formazione, ma per essere una squadra avere un’ossatura è importante. Avere la famosa amalgama è importante, forse questa squadra deve trovare ancora un’identità e invece mi sembra che Motta debba ancora trovare la soluzione giusta per questa squadra”.

THIAGO MOTTA – “Riconferma? Bisogna essere sul pezzo, io sono un dirigente di campo e se sul campo sono convinto che sia l’allenatore giusto lo riconfermerei. La Juventus ha dirigenti capaci come Giuntoli che sanno valutare se è in grado o meno, loro lo sanno e se lo riconfermano è perché sono convinti che sia un allenatore importante”.

Juventus, Ceravolo: “Gasperini lo avrei preso subito”

GASPERINI e CONTE – “Gasperini nasce nelle giovanili della Juventus e io ho insistito tanto, perché credevo nelle sue prospettive, per fargli iniziare la carriera da allenatore professionista e sono stato io a mandarlo a Crotone per la sua prima esperienza. Lo conosco molto bene. Lui e Antonio Conte sono tra i primi 5 allenatori al mondo che ci sono in circolazione. Gasperini si aspettava una chiamata dalla Juve negli anni scorsi? Se ci fossi stato io Gasperini lo avrei preso subito, poi questa cosa fa pensare perché è un allenatore che è cresciuto nelle giovanili della Juventus e ha ottenuto grandi risultati”.

KOOPMEINERS – “Sembra un oggetto fuori dal contesto, però quando c’ero io alla Juventus Nedved nei primi 4/5 mesi sembrava il fratello, poi ha vinto il Pallone d’Oro. In questo momento sta soffrendo e sembra fuori dal gioco, ma aspettiamo perché quello che ha fatto vedere con l’Atalanta sono cose importanti. La maglia della Juventus pesa abbastanza, poi per quanto concerne il ruolo, Motta sta facendo di tutto per farlo inserire e gli sta dando fiducia totale”

YILDIZ COME DEL PIERO – “+Bisogna andare piano con i paragoni, Del Piero ha fatto la storia del calcio italiano e della Juventus. Ha delle potenzialità importanti, quelle che appartengono ai calciatori altrettanto importanti. Rischia, punta l’uomo, tenta le giocate, ma bisogna avere continuità per affermarsi”.