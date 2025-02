Juventus, Thiago Motta e le valutazioni di Giuntoli sul futuro: determinante la Champions | CM.IT

La Juventus esce anche dalla Coppa Italia, Thiago Motta si prende tutte le responsabilità in conferenza e Giuntoli riflette sul futuro: la situazione sulla panchina

A una settimana esatta dall’eliminazione dalla Champions League, i bianconeri escono anche dalla Coppa Italia. E lo fanno per mano di un Empoli rimaneggiato, con quattro under 20 in campo e al seguito di una prestazione ampiamente insufficiente. Le riflessioni su Thiago Motta sono necessarie.

Le parole del tecnico italo-brasiliano in conferenza stampa, dove si è preso tutte le responsabilità, sono molto dure: “Oggi mi sono vergognato di vedere la mia squadra giocare in questo modo, mi sono sentito responsabile, fa veramente male”. Dopo queste dichiarazioni si sono rincorse anche diverse voci riguardo alla possibilità che la società Juventus decida di esonerare immediatamente Thiago Motta: ecco le ultime dalla pancia dell’Allianz Stadium.

Thiago Motta ha ancora tempo per tenersi la Juve, ma non può più sbagliare

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, direttamente dallo stadio della Juventus, Cristiano Giuntoli non sta valutando l’esonero immediato di Thiago Motta. Il tecnico, però, ha terminato i bonus e non gli verrà più concesso alcun errore.

La Vecchia Signora a fine febbraio si trova fuori da tutte le competizioni, con il campionato che resta l’unica possibilità per salvare una stagione che sta prendendo contorni sempre più tristi. La Juventus ora non deve fallire l’ultimo obiettivo, quello più importante: la qualificazione alla prossima Champions League. E ha tutte le carte in regola per raggiungerlo. Che poi ci siano delle riflessioni sul progetto a lungo termine è normale e logico per una società come quella bianconera, il cui imperativo è sempre quello di vincere o quantomeno essere competitivi su ogni fronte. Insomma, a Thiago Motta restano questi ultimi mesi per centrare la qualificazione in Champions e dimostrare di avere in mano la squadra, mostrando anche una crescita che lasci ben sperare per il futuro.