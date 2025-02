Giuntoli duro: “Prestazione inaccettabile”. E annuncia il futuro di Motta

Il direttore tecnico bianconero parla dopo la disfatta di coppa Italia e analizza il momento della sua formazione

Ha parlato di vergogna Thiago Motta dopo l’eliminazione della Juventus dalla coppa Italia. L’Empoli imbottito di riserve prima ha messo paura ai bianconeri, conducendo per gran parte del match, poi ai rigori ha piazzato il colpaccio, buttando fuori la squadra piemontese.

Un’eliminazione che arriva dopo quella di Champions e alimenta i dubbi su Thiago Motta e il suo futuro alla Juventus. Nel day after interviene anche il Football Director Cristiano Giuntoli che a ‘Sky’ analizza il momento della sua squadra: “Siamo in linea con quello che ha detto il mister: ieri è stata una prestazione inaccettabile. Stamattina abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti – loro di più – di dover fare di più e di raggiungere in queste 12 partite l’obiettivo della Champions League”.

POSIZIONE MOTTA – “Siamo convinti che il progetto iniziato quest’estate sia importante, sia un progetto che stia creando valore facendo giocare tanti giovani e siamo convinti chein futuro possa darci grandi soddisfazioni, quindi Motta non è in discussione”.

EMPOLI – ”È stata una partita inspiegabile, venivamo da quattro vittorie in campionato e non pensavamo potesse uscire questa prestazione. C’è dispiacere e siamo anche un po’ arrabbiati. Siamo convinti di essere sulla strada giusta e che questa ci dirà molta soddisfazione”.

Juventus, Giuntoli non si tira indietro: “Società sempre responsabile”

MOTTA – “Voleva riportare la squadra ad un senso di responsabilità, non era rivolto verso uno ma verso tutta la squadra”.

DELUSIONI MERCATO – “Abbiamo investito tanto, su giocatori internazionali che hanno fatto bene in passato e siamo convinti che lo faranno anche con la Juventus”.

RESPONSABILITÀ – “La società Juventus è sempre responsabile di quello che succede”