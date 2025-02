Motta primo responsabile: “Zidane o Xavi per la Juventus” | ESCLUSIVO

C’è sempre la situazione dei bianconeri in primo piano e per il tecnico ex Bologna sembra essere arrivata la fine dell’avventura: chi al suo posto

Un disastro, una vergogna. L’eliminazione della Juventus dalla coppa Italia per mano dell’Empoli ha riacceso il dibattito sulla stagione bianconera.

Non un’annata entusiasmante visto che a febbraio la squadra di Thiago Motta è rimasta in corsa soltanto per un piazzamento Champions. Ne ha parlato, intervenuto a TiAmoCalciomercato su Youtube, il giornalista di TuttoSport Massimo Franchi, analizzando in maniera precisa le responsabilità della fin qui deludente stagione juventina.

“Motta per la prima volta ha avuto finalmente l’onestà di dire che si tratta di una stagione disastrosa, fallimentare, vergognosa. Sono già stati falliti tre obiettivi: Supercoppa, Champions League con gli ottavi fissati come obiettivo minimo, e Coppa Italia. È un fallimento clamoroso di Motta – che è il primo responsabile essendo l’allenatore -, ma chi l’ha scelto e chi ha scelto i calciatori non ci ha capito nulla”.

Il riferimento è a Giuntoli che però, nella gerarchia delle ‘responsabilità’, Franchi vede dietro il tecnico: “Il primo responsabile è sempre l’allenatore, secondo- ma vicinissimo – chi lo ha scelto, il direttore tecnico. Guardate lo scempio che ha fatto – dice ancora parlando del Football director -. Due calciatori acquistati a cifre folli, uno più ancora dell’altro cioè Flopmeiners come lo chiamano i tifosi”.

Juventus, Franchi: “Motta? Serve allenatore prestigioso come Zidane”

Il giornalista di TuttoSport quindi continua ad analizzare la situazione in casa Juventus: “Si parla di grossa maretta negli spogliatoi, si parla di giocatori che ce l’hanno con Motta, anche se dopo la partita di ieri dovrebbero avercela con loro stessi”.

Quindi si affronta il tema dell’eventuale nuovo allenatore: “Motta ha fallito due traguardi in una settimana e la Supercoppa un mese prima. Una società come la Juventus, come il Milan e l’Inter, devono avere un tecnico prestigioso. C’era libero Conte, non c’era più il suo ‘nemico’ Andrea Agnelli e dovevi prendere Conte. Chi c’è libero adesso? Zidane, idolo assoluto dei tifosi, Xavi, potresti convincere Klopp. Questi sono i nomi che devono esserci per Juve, Inter e Milan”.