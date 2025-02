Juventus, blitz a Torino di Zidane e incontro con Giuntoli | ESCLUSIVO

Zizou è il principale candidato al ruolo di Ct della Francia dopo Deschamps. Ma ci sono riflessioni sulla panchina della Juve

Il nome di Zinedine Zidane è in grado di infiammare sempre i tifosi della Juventus. Il 52enne tecnico di origini algerine è senza panchina dal 2021, dopo la sua seconda esperienza alla guida del Real Madrid, che non è stata vincente come la prima, ma ha portato comunque un titolo della Liga.

Le offerte per Zizou non sono mancate, ma da marsigliese non se l’è sentita di accettare la chiamata del Paris Saint-Germain, mentre ha spiegato con la mancanza di padronanza della lingua inglese la scelta di rifiutare le proposte della Premier League. Tra i suoi obiettivi c’è quello di diventare il commissario tecnico della Nazionale francese, con cui da calciatore ha fatto due finali dei Mondiali: quella in casa vinta nel 1998 e quella di Berlino persa nel 2006 contro l’Italia, segnata dell’espulsione per la famosa testata a Materazzi. L’attuale Ct Didier Deschamps ha già detto che lascerà la panchina dopo la rassegna iridata del 2026 in Canada, Messico e Usa, lanciando la volata all’ex compagno: “Zidane al mio posto? E’ un candidato molto valido, bravo e naturale, poi bisogna capire cosa vuole lui e quale sarà la decisione del presidente“.

Calciomercato Juve, Thiago Motta sotto esame: Giuntoli sonda Zidane

A provare a far cambiare idea a Zidane potrebbe essere Cristiano Giuntoli. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, c’è stato un blitz a Torino da parte dell’allenatore francese.

Incontro informale tra Zizou e il direttore tecnico bianconero: una sorta di sondaggio esplorativo da parte della Vecchia Signora per cautelarsi in caso di cambio alla guida tecnica. C’è da dire che per ora Thiago Motta non è a rischio esonero, ma come sempre il futuro dipende dai risultati. L’obiettivo minimo è la qualificazione alla prossima Champions League, oltre ad un buon cammino in campo internazionale che porta molti introiti nella casse della società. Con il sorpasso di oggi della Spagna sull’Italia nel ranking Uefa (grazie alle vittorie del Real Sociedad in Europa League e del Betis in Conference a fronte del pareggio della Roma contro il Porto, ndr) c’è il rischio che il quinto posto in Serie A non basti per accedere alla massima competizione europea per club. Insomma, il futuro è ancora tutto da scrivere.