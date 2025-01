Pietro Comuzzo tratta con il Napoli, scopri quali sono i 5 giocatori italiani nati nel 2005 con il maggior valore di mercato: le possibili stelle del futuro

Il futuro di Pietro Comuzzo sembra potersi tingere di azzurro. Il difensore della Fiorentina è nel mirino del Napoli, che vuole provare a strapparlo ai Viola già in questa finestra di mercato invernale. Manca sempre meno alla chiusura della campagna acquisti di riparazione, prevista per il prossimo 3 febbraio.

Il tempo, dunque, scorre e Aurelio De Laurentiis vuole portare ad Antonio Conte un rinforzo nelle ultimissime ore a disposizione. Per Comuzzo si tratterebbe di un passo cruciale della propria carriera, potendo anche giocarsi lo scudetto fino alla fine dell’anno e poi disputare la Champions League dalla prossima stagione. Abbiamo quindi voluto dedicare un focus ai 5 calciatori italiani nati nel 2005 con il maggior valore di mercato secondo dati Transfermarkt.

Marco Palestra, il prodotto dell’Atalanta

Sarà una classifica in ordine crescente e, dunque, il nostro primo nome arriva direttamente dall’Atalanta. Marco Palestra, nato il 3 marzo del 2005, è cresciuto nella squadra di Assago, poi un’esperienza nell’Accademia Inter da piccolissimo, fino all’approdo nelle giovanili della Dea. Dal 2015 (quando aveva appena 10 anni), a oggi, ha completato l’intera trafila, passando anche per l’Under 23.

La scorsa estate, la chiamata in primissima squadra, dove aveva però debuttato già nel dicembre del 2023 in Europa League. Un solo minuto, che gli è valso nel palmares il trofeo conquistato grazie alla tripletta di Lookman in finale. In questa stagione ha già giocato 229 minuti, di cui una sessantina in Champions League. Il suo valore di mercato è di 3 milioni di euro. Resta un esterno di assoluto prospetto, tra quelli già più esperti in questa lista.

Luca Lipani, il sogno della promozione col Sassuolo

Sta cercando di ritagliarsi uno spazio in Serie B il classe 2005 Luca Lipani. Cresciuto nel Genoa, nell’agosto del 2023 si è trasferito al Sassuolo e ha vissuto la triste retrocessione dei neroverdi. Oggi, con 12 presenze e 1 gol all’attivo, sogna di ritornare in Serie A. Il suo valore è pari a 3,5 milioni di euro, leggermente in calo rispetto a qualche mese fa, per un minutaggio non così abbondante nel campionato cadetto.

Il centrocampista si augura di riuscire a ritagliarsi uno spazio maggiore, specialmente in questo finale di stagione. Da maggio 2023 è entrato nel giro dell’Under 20 della nazionale italiana e spera di rimanere ad alti livelli anche nell’immediato futuro. Un desiderio anche dei tifosi del Sassuolo.

Kevin Zeroli, l’orgoglio Milan

L’unico 20enne di questo elenco. Kevin Zeroli è infatti nato l’11 gennaio del 2005 e ha festeggiato il compleanno una ventina di giorni fa. Il suo valore di mercato supera di pochissimo quello di Palestra, dato che raggiunge i 3,5 milioni di euro, gli stessi di Lipani. Un risultato già di tutto rispetto per il centrocampista offensivo nato e cresciuto nell’ambiente Milan.

Sono state 18 le presenze in stagione fin qui, di cui una di 11 minuti anche in Serie A. I 4 gol realizzati sono arrivati tutti in Serie C, dove si è già costruito un nome. A settembre ha conquistato anche la chiamata dell’Under 20 della nazionale italiana, con la quale spera di vivere un percorso da super protagonista.

Francesco Pio Esposito, la famiglia predestinata

Tra le prime due posizioni e le successive, il distacco appare abissale. Non si tratta solamente di una questione legata al valore economico, ma anche tecnico. Francesco Pio Esposito, nato nel giugno del 2005, è il calciatore più piccolo (per questioni di pochi mesi), all’interno di questo elenco. Cresciuto in una famiglia predestinata a fare bene in Italia, l’attaccante dello Spezia appare come il fratello dal maggior potenziale rispetto agli altri.

Il minore della famiglia Esposito, sta trascinando i bianconeri in Serie A, anche se a fine anno il suo prestito terminerà e tornerà all’Inter, per poi comprendere in estate quale sarà il suo futuro. Il valore di mercato attuale è di 10 milioni di euro, ma sembra destinato a salire. Merito anche degli 11 gol realizzati in 22 presenze, che lo hanno portato ad essere osservato da diverse società.

Pietro Comuzzo, il futuro della nazionale?

Un augurio che si fanno la Fiorentina e il Napoli, che sta trattando per acquistarlo già in questo mese di gennaio. Pietro Comuzzo è il classe 2005 italiano con il maggior valore di mercato, ma soprattutto, quello con l’esperienza più ampia tra tutti quelli presenti in lista. I primi passi con un pallone li fa tra Udinese e Pordenone, prima del suo passaggio alle giovanili della Fiorentina nel 2019, a soli 14 anni.

Da quel momento, una scalata rapidissima, che nel 2023 lo ha portato in prima squadra. In questa stagione è diventato un titolare inamovibile, con 24 presenze totali. Il suo valore di mercato è arrivato a 15 milioni di euro, ma la Fiorentina ne ha chiesti 40 per lasciarlo partire in direzione Napoli. In lui Antonio Conte ci ha visto il futuro della difesa della nazionale italiana, al fianco di Alessandro Buongiorno. Una coppia che potrebbe fare le fortune del club partenopeo. L’augurio è che il il classe 2005, pronto a fare 20 anni tra pochi giorni, possa spiccare definitivamente il volo.