Fratelli dal destino opposto: c’è spazio solo per un Esposito all’Inter

Sebastiano è destinato a restare all’Empoli, mentre il baby Francesco Pio è protagonista con la maglia dello Spezia

Tanti gli ex da una parte e dell’altra nel posticipo di campionato tra Inter ed Empoli. In casa nerazzurra c’è Asllani che è chiamato al riscatto dopo le ultime prove deludenti, mentre nelle fila dei toscani spicca Sebastiano Esposito.

Il talento di scuola Inter un po’ a sorpresa parte però dalla panchina, con D’Aversa che dal primo minuto ha preferito affidarsi a Fazzini dietro l’unica punta Colombo. Esposito nello specifico sta disputando un’ottima stagione, condita da 9 reti tra campionato e Coppa Italia. Dopo l’esperienza l’anno scorso alla Sampdoria, il classe 2002 è passato in prestito all’Empoli che può avvalersi a fine stagione del diritto di riscatto sull’attaccante.

Diritto che l’Empoli è intenzionata a esercitare e che è fissato a 5 milioni di euro. Nell’accordo non è inserito nessun controriscatto in favore dell’Inter, che avrà però eventualmente una percentuale sulla futura rivendita del 20 per cento.

Calciomercato Inter, gli scenari sul futuro dei fratelli Esposito

Futuro quindi lontano dall’Inter per Sebastiano Esposito, al contrario invece del fratello Francesco Pio. Anche lui attaccante – ma tre anni più giovane – e che si sta mettendo in grande evidenza con la casacca dello Spezia in Serie B.

Oggi altra doppietta nel rotondo 4-0 in casa della Carrarese per il più piccolo dei fratelli Esposito, salito a quota 11 centri in campionato e attuale capocannoniere del torneo. L’Inter crede molto in Pio Esposito e ha un disegno chiaro: ripotarlo tra un paio d’anni alla casa madre, dopo un nuovo prestito nella prossima stagione in Serie A. La dirigenza campione d’Italia negli ultimi tempi ha respinto gli assalti del Napoli per il centravanti classe 2005, che ha catturato anche l’attenzione di diverse società in Premier League.

Già la scorsa estate l’Inter aveva rimandato al mittente l’offerta del Torino per il baby Esposito, che sogna un giorno di ritornare da protagonista a San Siro con la casacca della sua squadra del cuore.