Gimenez-Milan, Furlani studia l’ultima offerta: il punto della situazione | CM.IT

Le ultime sul futuro dell’attacco del Milan. I rossoneri sono pronti a presentare una nuova proposta al Feyenoord. Il punto della situazione

Santiago Giménez al Milan è ormai diventato un tormentone del mercato di gennaio. Un tormentone che i tifosi del Diavolo si augurano possa finalmente portare il centravanti a vestire il rossonero. D’altronde sono ormai anni che il club milanese è in attesa di un vero bomber.

Dopo l’addio di Olivier Giroud, il Milan si è fiondato su Joshua Zirkzee, prima di ripiegare su Alvaro Morata e Tammy Abraham. Come era prevedibile, però, lo spagnolo e l’inglese non stanno garantendo i gol necessari. In via Aldo Rossi, così, si è deciso di provarci per Santiago Gimenez. Il messicano è il prescelto: tecnicamente, dunque, ha avuto il benestare da tutti, anche di Zlatan Ibrahimovic, che lo ha elogiato in conferenza stampa.

Il Milan ha da tempo una bozza d’accordo con il calciatore a poco più di 2 milioni di euro netti a stagione fino al 2028 con opzione per un’altra stagione. Manca dunque quello con il Feyenoord. Gli olandesi sono stati sempre poco propensi a cedere il loro attaccante a gennaio, ma un’offerta importante potrebbe farli vacillare.

Furlani a Casa Milan: i rossoneri concentrati sul mercato

La prima proposta inferiore ai 30 milioni, tra parte fissa e bonus, non ha certamente soddisfatto il Feyenoord, che oggi è concentrato sul match di Champions League contro il Lille. Nelle prossime ore così è attesa una nuova proposta del Diavolo.

La pista Gimenez, dunque, non è stata ancora abbandonata. Arrivare a dama resta complicato ma la presenza di Giorgio Furlani a Milano, che non è volato con la squadra, è legata al calciomercato. Serve fare quadrare i conti, magari anche con qualche uscita, per mettere sul piatto una proposta davvero convincente. Presto capiremo se sarà così o se anche stavolta il grande colpo in attacca dovrà essere rimandato.

Ieri nel frattempo si è tornati a parlare di Lucca al Milan. Il nome dell’attaccante dell’Udinese è sul taccuino dei rossoneri da tempo. E’ stato proposto ai rossoneri dal suo agente. Il centravanti è stato, inoltre, visionato più volte: il 29 dicembre, ad esempio, gli scouts del Diavolo erano in Friuli per seguirlo da vicino nel corso del match contro il Torino. Anche se – va detto – la lente di ingrandimento era puntata soprattutto su Ricci.