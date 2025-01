Frattesi torna protagonista: Inzaghi cambia e c’è l’indizio sulla cessione

Il centrocampista dell’Inter tra campo e mercato: tiene sempre banco il futuro del nazionale azzurro ad Appiano Gentile

Scocca l’ora di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, al centro sempre dei rumors di mercato, va verso una maglia da titolare per la trasferta di domani pomeriggio a Lecce.

L’ex Sassuolo è stato provato tra i titolari da Simone Inzaghi nella rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile ed è in vantaggio su Barella in vista della gara contro i salentini di Giampaolo. Frattesi era già stato in ballottaggio con il compagno di squadra nell’ultima gara di Champions League vinta dai campioni d’Italia nella tana dello Sparta Praga, con il tecnico piacentino che alla fine aveva preferito optare per l’alfiere nerazzurro numero 23.

Barella però ha bisogno di rifiatare in vista delle sfide con il Monaco in Europa e del derby del 2 febbraio contro il Milan, con Inzaghi pronto così a rispolverare Frattesi dal primo minuto. Il romano classe ’99 non gioca titolare da oltre un mese (Inter-Udinese di Coppa Italia), mentre in campionato non parte dall’inizio addirittura dalla trasferta di Empoli, dove tra l’altro ha realizzato i suoi ultimi gol stagionali (doppietta).

Inter, le scelte di Inzaghi per Lecce: torna Bisseck, Palacios non parte ed è vicino al Monza

Un’occasione importante per Frattesi, che non ha nascosto la volontà di giocare con maggiore continuità e per questo ha aperto a un addio all’Inter già nell’attuale finestra di mercato.

La Roma non molla e farà un nuovo tentativo nell’ultima settimana, con il sodalizio nerazzurro che non arretra sulla richiesta da 40-45 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Intanto in partenza da Appiano Gentile c’è Palacios, con Inter e Monza che hanno trovato l’accordo per il prestito del giovane difensore. Si attende l’ultimo via libera dell’argentino, che non farà parte della spedizione di Lecce ufficialmente per una sindrome influenzale. Un chiaro indizio sull’imminente cessione, con il Monza che conta di chiudere l’operazione entro l’inizio della prossima settimana. Al pari di Palacios non saranno ancora disponibili i lungodegenti Acerbi, Calhanoglu, Correa e Di Gennaro, mentre torna a disposizione Bisseck.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.