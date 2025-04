Panchina Milan: corsa a 3, spunta una sorpresa

Il Milan continua a sondare nuovi profili per la panchina rossonera. Ecco l’intreccio decisivo, la nuova corsa a tre: spunta il nome a sorpresa

Saranno settimane intense in casa Milan per annunciare il prossimo allenatore. Tutto può cambiare clamorosamente dopo l’arrivo dell’allenatore portoghese Sergio Conceicao, pronto a giocarsi il suo futuro nelle prossime sfide tra Coppa e Serie A.

La dirigenza rossonera è pronta a rivoluzionare la rosa del Milan. In arrivo il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici: spunta la novità assoluta per sognare in grande. Nelle ultime ore si è diffusa anche una voce che vedrebbe Pep Guardiola sulla panchina rossonera, ma è soltanto un sogno nel cassetto. Pochi minuti fa è arrivata la svolta in panchina: spunta la nuova idea con l’intreccio dalla Francia.

Milan, il nuovo intreccio in panchina: la sorpresa

C’è aria di una nuova rivoluzione in casa rossonera per ambire a grandi palcoscenici. Il Milan ha intenzione di tornare a lottare per lo Scudetto dopo un’annata da dimenticare: ora si sogna la finale di Coppa Italia per un piazzamento europeo. Ecco la svolta in panchina per arrivare così al profilo del prossimo allenatore rossonero.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Daniele De Rossi vuole tornare ad allenare. Spunta la destinazione a sorpresa chiamata Marsiglia. In questo modo libererebbe De Zerbi pronto a sognare la panchina del Milan: ci sono stati contatti esplorativi con Benatia. La squadra francese ha collezionato tre sconfitte e rischia ora di non qualificarsi alla prossima Champions League.

Secondo le ultime mosse strategiche di calciomercato, Fabio Paratici è pronto a diventare il nuovo direttore sporitvo del Milan. In pole c’è Roberto De Zerbi, ma occhio sempre alla rottura del matrimonio tra Conte e De Laurentiis. La pista che porta a Massimiliano Allegri si trova al terzo posto: l’ex allenatore della Juventus ha il vantaggio di essere libero rispetto ai suoi colleghi.

Un momento decisivo per conoscere così la prossima scelta del ds Paratici. Daniele Rossi è il profilo fondamentale per far arrivare subito De Zerbi: i due sono grandi amici da tempo e sarebbe un successore interessante al Marsiglia. In pole continua a resistere l’ex allenatore del Sassuolo, pronto al grande salto in Serie A. Conte sarebbe la ciliegina sulla torta, ma il presidente De Laurentiis non lo lascerà partire così facilmente.