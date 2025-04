“Punti di penalizzazione”: caos Napoli, come cambia la classifica

Possibile mazzata a sorpresa per il club partenopeo: così si riscrive la corsa Scudetto. Ecco tutti i dettagli

Impegnato nell’appassionante testa a testa contro l’Inter, la testa del Napoli di Antonio Conte è chiaramente rivolto ai prossimi impegni di Serie A. Tuttavia, a calamitare l’attenzione mediatica potrebbero essere nuovamente alcune vicende extra campo.

Intervenuto nel corso della diretta di QSVS, Luca Momblano ha infatti ‘riacceso’ il caso Osimhen. Come noto, sotto la lente dei magistrati romani in tempi e in modi diversi è finita la trattativa intavolata dal Napoli e dal Lille per il passaggio in azzurro del bomber nigeriano soprattutto per i 20 milioni di euro con i quali i due club valutarono i cartellini di Karnezis, Palmieri, Manzo e Liguori. A tal proposito, Momblano ha riferito come non solo la Procura Federale abbia chiuso le indagini ma che si ipotizza anche una possibile penalizzazione in termini di punti in classifica a carico del club Azzurro. Ma laddove si creassero i presupposti per la riapertura del caso nel perimetro circoscritto dalla Giustizia Sportiva, in termini di quanti punti di penalizzazione potrebbe essere quantificata la sentenza?

Caso Osimhen e penalizzazione per il Napoli: il precedente della Juventus

Passare in rassegna l’esito delle sentenze emesse in circostanze analoghe potrebbe non essere fuorviante. Il caso più noto è sicuramente quello che ha visto coinvolta la Juventus nel 2023 in un vero e proprio ping pong giudiziario. Ai bianconeri, in realtà, furono ascritti diversi capi di imputazione. Oltre all’alterazione di alcuni documenti contabili, a titolo di responsabilità diretta la Juve fu accusata di aver approvato dal 2019 al 2021 ‘plusvalenze fittizie e immobilizzazioni immateriali dal valore superiore al massimo consentito dalle norme’.

Motivo per il quale la Procura Federale aveva chiesto dapprima una penalizzazione di 15 punti, salvo poi ridimensionarla a 11 punti prima della sentenza della Corte Federale d’Appello, che portò a 10 punti la condanna definitiva. Ad essere contestato – nella vicenda riguardante la ‘Vecchia Signora’ – fu l’articolo 4.1 del codice di giustizia della Figc che disciplina i ‘principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva’. Tuttavia, sia l’afflittività della pena sia la contestazione del concetto di ‘sistema’ non dovrebbero afferire al caso del Napoli.

L’accusa di plusvalenze fittizie a carico del Chievo, invece, valse tre punti di penalizzazione ai veneti nel 2018 oltre ad un’ammenda di 200 mila euro. Contestualmente, il Tribunale della Federcalcio squalificò per tre mesi l’allora presidente Campedelli e inibì diversi suoi collaboratori/consiglieri. Le ipotesi di falso in bilancio, bancarotta fraudolenta, fatture false e reati tributari toccarono in modo ancor più deciso il Cesena, accusato di affari illeciti proprio con il Chievo. I romagnoli, che già avevano dichiarato fallimento, furono condannati a 15 punti di penalizzazione.

Caso Osimhen, penalizzazione Napoli? Le possibili tempistiche

Ad ogni modo, ritornando al ‘caso Osimhen’, le eventuali tempistiche restano tuttora incerte. In primis, per riaprire il processo occorrono elementi nuovi rispetto a quelli già considerati tre anni fa che portarono all’assoluzione del Napoli in sede di giustizia sportiva. In sostanza, nelle carte presentate dai magistrati romani a Chiné dovrebbe emergere un quadro tale da spingere la Procura FIGC a far luce sulla questione.

Il Procuratore Federale Chiné dovrebbe poi provvedere alla revoca dell’assoluzione del 2022, preludio all’inizio del processo sportivo. Un iter piuttosto lungo che proietterebbe l’ipotetica sentenza – verosimilmente – nel corso della prossima stagione. Al momento, però, dalla Federazione tutto tace. Staremo a vedere cosa succederà