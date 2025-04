“Penalizzazione per il Napoli”: l’annuncio stravolge la classifica di Serie A

Per i partenopei potrebbe arrivare la sanzione per il caso che riguarda il bomber nigeriano: come cambia la classifica

Possibile terremoto in Serie A con il Napoli che rischia la penalizzazione in classifica. La vicenda, neanche a dirlo, è quella relativa all’acquisto di Victor Osimhen, finita sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Roma, ma anche di quella federale.

L’operazione con il Lille, soprattutto il coinvolgimento di quattro giocatori come contropartita dal valore di 20 milioni circa (Liguori, Manzo, Palmieri e Karnezis), ha fatto scattare i controlli dei magistrati romani, ma anche degli inquirenti federali. Nel 2022 per la stessa vicenda il Napoli fu assolto in sede di giustizia sportiva e quindi per riaprire il caso servirebbero elementi nuovi nelle carte che dalla Procura della Capitale sono state trasmesse a Chiné.

Al momento dalla Federazione non sono arrivate ancora notizie, ma sulla vicenda arrivano ora indiscrezioni che fanno tremare la società partenopea: sarebbero in arrivo una penalizzazione in classifica e sanzioni per i tesserati coinvolti nella vicenda.

Penalizzazione Napoli per il caso Osimhen: “In arrivo sanzioni”

Il caso Osimhen potrebbe quindi rappresentare un vero terremoto per la Serie A, almeno stando a quanto dichiarato dal giornalista Luca Momblano nel corso di QSVS a TeleLombardia: “Ci risulta che arriveranno le sanzioni per la questione Osimhen – le parole di Momblano – . La Procura federale ha chiuso le indagini. Dai rumors che ci sono, arriveranno sanzioni per i tesserati coinvolti nella vicenda. Si parla poi anche di una probabile penalizzazione in termini di punti”.

Uno scenario che trova d’accordo anche Giovanni Capuano: “Io penso e sostengo da almeno tre anni che il Napoli debba essere penalizzato”. Il giornalista però precisa che l’eventuale sanzione sarebbe da scontare la prossima stagione: “Comunque per la eventuale penalizzazione si parla dell’anno prossimo” la sua precisazione.

Bisognerà comunque attendere il parere della Procura Figc e i passaggi che porterebbero alla riapertura del caso. Chinè dovrebbe chiedere la revocazione dell’assoluzione del 2022, quindi dovrà celebrarsi il processo sportivo prima dell’eventuale penalizzazione.