Inter, niente da fare: dietrofront clamoroso

Svolta in casa nerazzurra: l’affare salta dopo una decisione che ha del clamoroso

Sembrava ormai un affare prossimo alla conclusione, invece non c’è nulla da fare. L’operazione che poteva portare Tomas Perez all’Inter sembrava definita, ma dall’Argentina arrivano clamorose novità.

Vi avevamo raccontato come il classe 2005 del Newell’s Old Boys fosse davvero vicino ad un approdo in nerazzurro, illustrando la trattativa in stato avanzato tra il club nerazzurro e quello di Rosario. Un segnale era arrivato anche dalla presenza a Milano del Presidente del ‘Rojinegro’, Ignacio Astore. Nel tardo pomeriggio di oggi sono arrivate però voci di un affare che ha subito rallentamenti notevoli, fino alla decisione definitiva e alla trattativa definitivamente saltata. Un dietrofront davvero clamoroso.

Inter, salta l’affare Perez: nerazzurri furiosi

C’era infatti una bozza di accordo tra club sui 7 milioni bonus inclusi, poi il presidente della società argentina ha alzato la posta ad 8 milioni e i nerazzurri si sono irrigiditi.

Una decisione, sottolineano da ‘TyC Sports’, che ha portato all’annullamento dell’intera operazione. Tutto era già stato concordato in precedenza, ma dopo le modifiche che il Newell’s aveva proposto, l’Inter si è spazientita e l’affare è sostanzialmente saltato. Vi abbiamo raccontato come il club meneghino sta guardando soprattutto al futuro, studiando di portare nuovi innesti a Milano in particolare per quello che sarà il progetto under-23. Vedremo se ci saranno possibili spiragli di riapertura per l’operazione Perez. Quasi impossibile che Marotta decida di accontentare le richieste del club rosarino, mentre eventuali spiragli potrebbero esserci se Astore farà un passo indietro, magari anche per cercare di accontentare il ragazzo, che sarebbe chiaramente entusiasta di trasferirsi a Milano.

Manca ancora chiaramente più di una settimana alla fine del mercato e bisognerà vedere se l’affare potrà riaprirsi. Nel frattempo vi abbiamo raccontato come sia ai dettagli la pista Sucic per giugno, mentre nulla da fare per il difensore Bah. Il centrale della Sierra Leone classe 2006 è pronto ad essere acquistato dal Manchester City.