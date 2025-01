Gyokeres al posto di Gimenez: affare da sogno per la Serie A

Lo svedese è uno dei centravanti più forti d’Europa. Nel suo contratto con lo Sporting CP è presente una clausola da 100 milioni

Dopo Walker, il Milan vuol regalare a Conceicao anche un grande bomber. Il prescelto è Santiago Gimenez, messicano con passaporto comunitario autore quest’anno di 15 gol in 18 partite. I rossoneri lo seguono dai tempi di Maldini, con l’ex Ds che si incontrò anche con l’agente di allora prima di presentare l’offerta poi respinta dal Feyenoord.

Gimenez-Milan, muro Feyenoord

Proprio il club di Rotterdam è il principale ostacolo per Ibrahimovic e soci. Come raccolto da Calciomercato.it da fonti vicine alla società olandese, infatti, la partenza del classe 2001 in questa sessione di mercato non viene presa in considerazione. La volontà è quella di continuare con la rosa attuale per competere su tutti i fronti. Eretto un muro, quindi, come successo con David Hancko, che vanamente la Juventus ha provato ad abbattere.

Da un grande bomber a uno dei più grandi in assoluto a livello internazionale. Parliamo di Viktor Gyokeres, 34 gol (di cui 1 ieri in Champions contro il Lipsia) in 32 partite e corteggiato da mezza Europa. In primis dal Manchester United, dove si è appena insediato il suo ex tecnico allo Sporting CP, Ruben Amorim.

Altro che Gimenez, i tifosi ‘sognano’ Gyokeres

Contratto fino a giugno 2028 e clausola da 100 milioni, a differenza di Gimenez lo svedese è un profilo pressoché fuori portata per le big della nostra Serie A. Eppure sono in tanti, tra i tifosi, a sognare il suo arrivo nel massimo campionato italiano, o meglio nella propria squadra del cuore. Non a caso è stato lui a vincere in maniera netta il sondaggio X di Calciomercato.it.

Ai nostri followers avevamo chiesto quale bomber volessero vedere in Serie A, tra quelli al centro dei rumors di mercato e andati a segno nell’ultimo turno di Champions.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Diversi bomber, al centro dei rumors di mercato, sono andati a segno nell’ultimo turno di #ChampionsLeague: chi vorreste vedere in Serie A? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 23, 2025

Gyokeres ha preso il 49,2% dei voti, strabattendo gli altre concorrenti da Sesko allo stesso Gimenez fino a Jonathan David.