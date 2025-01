Lloyd Kelly piace alla Juventus come rinforzo per gennaio, scopri quali sono stati i 5 calciatori inglesi con più presenze in bianconero: i precedenti non lasciano tranquilli

Il calciomercato della Juventus sta entrando nel vivo e tra i nomi accostati ai bianconeri c’è anche Lloyd Kelly. Il difensore inglese, con origini giamaicane, piace a Cristiano Giuntoli e a Thiago Motta per la sua grande duttilità. Classe 1998, il calciatore del Newcastle può giocare come centrale, ma anche da terzino, un plus importantissimo dati gli infortuni di Bremer e Cabral e l’addio di Danilo.

In questa stagione ha collezionato appena 13 presenze, molto poche per lasciare realmente il segno dopo il suo trasferimento dal Bournemouth. Il mancino potrebbe rappresentare l’innesto giusto per la Juve a gennaio e andrebbe a riempire la casella dei calciatori inglesi che hanno giocato in bianconero. Una lista non così folta, anzi, che comprende solamente 15 giocatori e molti dei quali scesi in campo nei primi anni del 1900. Di seguito vi indicheremo i 5 giocatori inglesi con più presenze nella Juventus.

William (Billy) Ayers, tra i primi attaccanti della Juventus

Come molti sanno, la Juventus è stata fondata nel 1897 e dopo circa 15 anni, approdò in maglia bianconera uno dei primi calciatori inglesi di questo elenco, William Ayers, noto a molti come Billy Ayers. Sull’attaccante, oggi, le informazioni non sono sempre allineate. In base a quello che siamo riusciti a raccogliere, il giocatore disputò una sola stagione in bianconero.

Nell’annata 1912-1913 giocò, a quanto pare, 6 partite, realizzando 3 gol. Altre fonti, attribuiscono all’attaccante 5 presenze con 4 reti all’attivo. Fece il suo debutto nel gennaio del 1913 contro la Pro Vercelli, in una sconfitta per la Juventus. Alla fine di quella stessa stagione, lasciò il club.

Reinert, agli albori della Juventus

Sono ancora meno limpide le informazioni che ritroviamo per Reinert, attaccante inglese approdato alla Juventus nel 1910. É nella stagione 1911-12 che gioca, però, le sue prime partite ufficiali, 18 per correttezza. In quelle gare riesce anche a segnare 3 gol, prima di rimanere un altro anno a Torino, per disputare solamente 4 partite amichevoli e lasciare spazio al sopracitato Ayers.

William John Jordan, il calciatore inglese più prolifico alla Juve

Facciamo un balzo nel 1948-1949, quando William John Jordan debutta in maglia Juventus. Gioca la sua prima partita a settembre contro la Lazio e a fine stagione l’ultima contro l’Atalanta, prima di lasciare la squadra. In maglia bianconera si contano 20 presenze e 5 gol all’attivo. Ancora oggi, l’ex ala venuta a mancare nel 2016, è il calciatore inglese più prolifico nella storia della Juve.

Per via del suo carattere introverso, lasciò la Juventus solamente dopo un anno, per tornare in Inghilterra. Cambiò 4 squadre nel giro di 4 anni, poi da quel momento le informazioni si sono fatte più incerte, fino al suo definitivo ritiro. Clamoroso pensare come, a distanza di 77 anni, nessuno sia mai riuscito a superarlo in termini di reti in bianconero.

David Platt, l’inglese bianconero negli anni ’90

Per ritrovare un nome di nazionalità inglese, in grado di entrare in questo elenco, dobbiamo fare un salto fino alla stagione 1992-1993. Il secondo posto è tutto di David Platt, centrocampista cresciuto nelle giovanili del Manchester United e approdato in Italia dopo una lunga esperienza al Crewe Alexandra e all’Aston Villa.

Nel 1991 si trasferisce nel Bari, dove resterà solamente un anno. Poi due stagioni alla Juventus, nelle quali scenderà in campo per 28 volte (segnando anche 4 gol ndr). Un piccolo record, che è rimasto intatto per 30 anni. Con i bianconeri vincerà anche una Coppa Uefa, prima del trasferimento alla Sampdoria, con cui è riuscito a vincere una Coppa Italia, e infine all’Arsenal, successivamente campione in Inghilterra.

Iling-Junior, il calciatore inglese con più presenze nella Juve

Sembrerà strano a molti di voi, ma è così. Il primo posto di questa speciale classifica va tutto al calciatore inglese passato più di recente per la Juventus. Samuel Iling-Junior ha debuttato in prima squadra nella stagione 2022-23 e fino allo scorso anno ha vestito i colori bianconeri. Nella sua esperienza di due anni ha toccato quota 45 presenze, segnando anche 2 gol.

Seppur senza aver lasciato grande traccia di sé, Iling-Junior rientra tra i pochi attaccanti acquistati dalla Juventus nel calciomercato di gennaio, ma, soprattutto, è il calciatore inglese con il maggior numero di partite giocate con i bianconeri. Una serie di precedenti che non lasciano così sperare con Lloyd Kelly, che vorrà sicuramente ribaltare questa strana tendenza.