Scopri quali sono i 5 attaccanti acquistati dalla Juventus negli ultimi 10 anni, durante il calciomercato di gennaio: non spicca solamente Vlahovic

La Juventus attende di poter ufficializzare il colpo Kolo Muani, mentre l’attaccante francese continua ad allenarsi con i bianconeri, prima del debutto ufficiale. L’arrivo dell’attaccante è stato necessario, dato che Thiago Motta ha dovuto gestire la prima metà della stagione con un solo centravanti. Il grave infortunio di Milik e il lungo stop di Nico Gonzalez, hanno costretto Vlahovic agli straordinari.

La dirigenza bianconera è corsa ai ripari, seppur con colpevole ritardo, acquistando in prestito l’ex centravanti del Paris Saint Germain. Abbiamo quindi voluto dedicare un focus sul calciomercato di gennaio della Juventus e ci siamo soffermati proprio sul contesto dell’attacco. Ci siamo così accorti, che negli ultimi 10 anni, i bianconeri hanno acquistato solamente 5 giocatori offensivi in inverno e non tutti hanno reso al massimo del loro potenziale.

Riccardo Orsolini, l’occasione mancata in bianconero

Iniziamo il nostro elenco, partendo dal primo acquisto in ordine cronologico. Quello di Riccardo Orsolini è anche uno degli 8 nomi più illustri che la Juventus ha ceduto a gennaio. Proprio così, i bianconeri lo comprarono dall’Ascoli per 6 milioni di euro, ma nella stessa finestra di mercato, durante la stagione 2016-17, lo fecero partire in prestito nuovamente verso il club delle Marche.

Un’occasione mancata, per quello che poi è diventato il capitano e trascinatore del Bologna. Ancora oggi, l’esterno destro, continua a segnare e a guidare i rossoblu verso le zone più alte della classifica. A 21 anni non era ancora pronto per la Juve e il club non ha creduto in lui fino in fondo.

Dejan Kulusevski, il talento inespresso

Proprio come Orsolini, anche Kulusevski rientra nei nomi delle 8 cessioni più importanti fatte dalla Juventus nel mese di gennaio. Sempre nello stesso mese, ma 2 anni prima della sua cessione, lo svedese venne acquistato dai bianconeri per 39 milioni di euro dall’Atalanta, per poi essere immediatamente rigirato in prestito al Parma.

A Torino non è mai riuscito a brillare come aveva fatto con i ducali e come poi farà nel Tottenham. Oggi, il valore di Kulusevski è quasi raddoppiato, arrivando a valere oltre 60 milioni di euro. Un talento inespresso nella Juve, che con l’esterno in rosa è riuscita a vincere “solo” una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Dusan Vlahovic, l’acquisto più costoso di gennaio

L’uomo copertina di questo articolo, chi se non lui. Dusan Vlahovic è stato l’acquisto più costoso nella storia della Serie A durante il calciomercato di gennaio. Arrivato nel gennaio del 2022, il serbo, forse, non ha lasciato quell’impatto che i tifosi si aspettavano. L’attaccante ha sì segnato 53 gol e messo a referto 11 assist in 125 presenze, ma gli 83,5 milioni spesi e i 12 di ingaggio che percepisce oggi, hanno sicuramente condizionato la sua valutazione complessiva.

Vlahovic è al centro di numerose voci di mercato, con, tra gli altri club, anche l’Arsenal interessato. Al momento, però, il quasi 25enne resta in Italia. La svolta potrebbe arrivare in estate, quando la campagna acquisti sarà molto più lunga e intensa e andranno fatte le giuste valutazioni per il futuro.

Iling-Junior, l’arrivo dalla Next Gen

Non si dovrebbe parlare a tutti gli effetti di una acquisto, quanto più di un rinforzo. Questo è il caso di Iling-Junior, che nella stagione 2022-23 è approdato nella prima squadra dalla Next Gen. L’ala sinistra, all’epoca, aveva 19 anni, ma non è mai riuscita realmente a lasciare il segno tra i big della Juventus.

Nonostante ciò, sono comunque state 45 le presenze con 2 gol e 4 assist, prima di una cessione per poco meno di 15 milioni di euro all’Aston Villa. Oggi, il 21enne è in prestito al Bologna, ma in campionato non gioca più. Vincenzo Italiano lo ha sfruttato principalmente in Champions League, anche se il suo minutaggio sta calando sempre di più.

Kenan Yildiz, la stella della Juventus

Altro arrivo dalla Next Gen per la Juventus, l’ultimo nome in questa lista. La scorsa stagione, proprio a gennaio, è arrivato Kenan Yildiz. Da quel momento, i bianconeri hanno trovato una gemma. Il calciatore turco ha visto il suo valore schizzare alle stelle. Secondo dati Transermarkt, un anno fa, l’allora 18enne valeva 1 milione di euro, mentre oggi è salito a 45.

La Juve, però, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire per meno di offerte realmente irrinunciabili e si gode uno degli arrivi più importanti e d’impatto che siano mai approdati in bianconero durante la sessione di gennaio del calciomercato.