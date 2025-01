Da Veiga a Hancko: Juventus a caccia, ma spunta un retroscena sull’ex

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news in casa bianconera, con un focus sulla difesa

Mancano poco meno di due settimane al termine del calciomercato e in casa Juventus manca ancora il grande colpo. Gli infortuni di Bremer e Cabal pesano e in casa bianconera è necessario acquistare un difensore centrale da mettere a disposizione di Thiago Motta.

L’argomento è stato trattato anche nell’appuntamento di ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale ufficiale Youtube di Calciomercato.it. Uno dei profili valutati è Lloyd Kelly, che in estate ha lasciato il Bournemouth a parametro zero per accasarsi al Newcastle. Ora però può lasciare l’Inghilterra e indossare un’altra maglia, sempre bianconera. Bournemouth che nel frattempo ha deciso di puntare su quello che si può definire un rammarico in casa Juventus: Dean Huijsen. Venduto a poco meno di 20 milioni di euro, ma il suo valore è già aumentato a dismisura. Un nome che Thiago Motta avrebbe trattenuto volentieri. Ora però il club deve acquistare almeno un difensore. Uno può essere Hancko, anche se al momento la pista può essere più percorribile per giugno. Dipenderà molto dal percorso in Champions League del Feyenoord. Mentre altre piste come Tomori e Antonio Silva sembrano farsi più complicate.

Il profilo che più spicca per caratteristiche è quello di Renato Veiga, portoghese del Chelsea, che ha trovato sempre meno spazio nel corso della stagione. Per l’ex Basilea la cifra richiesta non è altissima e in questi giorni sono previsti contatti tra i club.

Juventus, da Weah al futuro di Vlahovic: la situazione in uscita

Ma non si è parlato solo di mercato in entrata. Uno dei nomi più chiacchierati è Timothy Weah. Risorsa preziosa nello scacchiere di Thiago Motta, lo statunitense è finito nel mirino di diversi club, con Eintracht Francoforte, Everton e Napoli interessati al giocatore: gli azzurri avevano fatto un tentativo già in estate.

Per quanto riguarda la questione uscite c’è anche da considerare la questione Vlahovic. Una separazione che ormai appare segnata, resta solo da capire quando. La fiducia nei confronti del serbo è ai minimi e i rapporti sono pessimi per ragioni legate soprattutto al contratto. Il club vuole soprattutto evitare di pagare 12 milioni di euro a stagione. L’agente del giocatore, Ristic, è arrivato a Torino per mostrare vicinanza al calciatore e far capire che i rapporti ormai sono deteriorati. Alla Juventus però nessuno ha presentato un’offerta, neppure l’Arsenal, uno dei club che da più tempo segue il serbo.