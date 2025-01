Juve, su Weah anche Eintracht e Everton: e c’è una pista in Serie A | ESCLUSIVO

Timothy Weah si sta godendo una delle migliori stagioni della sua carriera sotto la guida di Thiago Motta, a gennaio la Juventus si è già sentita bussare da diversi club: Lipsia, Eintracht Francoforte e Everton. Inoltre, la scorsa estate Manna ha fatto un tentativo per portarselo a Napoli

È un grande momento per Timothy Weah, che nel weekend ha messo il sigillo sul big match tra Juventus e Milan. Un palcoscenico che in passato era stato dominato da suo papa George, per aggiungere emozione all’emozione.

In questa prima parte di stagione, il figlio d’arte è tornato a giocare in una posizione più offensiva rispetto a quanto fatto nella passata stagione e il risultato è sotto gli occhi di tutti: 5 gol, 4 assist e una grande mano data alla squadra quando è stato chiamato in causa. Non c’è da sorprendersi che diversi club europei siano rimasti colpiti dalle prestazioni di Weah e che si siano informati per un trasferimento in questo mercato di gennaio: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, oltre al Lipsia, anche l’Eintracht Francoforte e l’Everton si sono mossi per Timo. E c’è un retroscena molto interessante.

Non solo Eintracht e Everton, in estate il Napoli ha fatto un tentativo per Weah | CM.IT

L’asse Torino-Napoli non è mai stato così caldo come in questi anni. Dopo lo scambio in dirigenza, con Cristiano Giuntoli e parte del suo storico staff che hanno raggiunto la Juventus e con Giovanni Manna che ha raccolto la sua eredità nel club partenopeo, diversi sono gli intrecci sul mercato. Da tempo vi raccontiamo su queste pagine del pressing del Napoli per Danilo e di come Nicolò Fagioli sia uno dei profili valutati per il centrocampo di Antonio Conte. L’ultimo retroscena, però, riguarda un altro bianconero.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, la scorsa estate Manna ha fatto un tentativo per portare Timothy Weah al Napoli. L’americano rappresenta un prezioso jolly offensivo e anche sotto al Vesuvio sarebbe stato un elemento utile ad Antonio Conte. La scelta della Juventus di puntare sul figlio d’arte, però, è stata chiara fin da subito e ha portato i suoi frutti.