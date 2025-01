Nuovo difensore Juventus, si allunga la lista di Giuntoli: sfida al Borussia Dortmund

Proseguono le mosse dei bianconeri sia in entrata che in uscita: in particolare, il reparto difensivo è quello maggiormente sotto la luce dei riflettori

Archiviato l’importante successo ottenuto contro il Milan, la Juventus di Thiago Motta ha già proiettato le sue attenzioni ai prossimi impegni ufficiali tra Champions League e campionato. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, sono le tematiche e le indiscrezioni di mercato a calamitare una dose consistente di attenzioni mediatiche.

Sotto questo punto di vista, Cristiano Giuntoli sta mordendo il freno per imprimere l’accelerata decisiva ai tanti obiettivi da tempo messi sulla lista dei desideri. In attesa di sbloccare definitivamente la trattativa per Kolo Muani, la ‘Vecchia Signora’ sta continuando a lavorare senza sosta per rinforzare il reparto difensivo. A tal proposito, da segnalare aggiornamenti degni di nota. Raffreddatasi la pista Tomori, la Juventus ha avviato contatti concreti per Kelly. Quello del centrale difensivo del Newcastle, però, non è l’unico nome monitorato dall’area tecnica della Juventus.

Nelle ultime ore, infatti, i bianconeri hanno riannodato i fili del discorso anche con Renato Veiga. Il poliedrico ventunenne difensore del Chelsea è da tempo nei dossier di Giuntoli e di tanti altri club europei, Borussia Dortmund in primis. L’intenzione della Juventus sarebbe quella di abbinare ad un investimento importante quello di un affare in prestito: motivo per il quale l’opzione Renato Veiga, sondato nelle scorse settimane, è ritornato prepotentemente in auge. A tal proposito, nelle prossime ore sono in programma nuovi contatti tra Juventus e Chelsea per capire la fattibilità di un’operazione che, se impostata su determinati binari, potrebbe improvvisamente prendere quota. Con Araujo ad un passo dal rinnovare il suo contratto con il Barcellona, con l’apertura di Tomori non ancora arrivata, i margini di manovra della Juventus si sono assottigliate. Posto che il calderone dei nomi è suscettibili di nuovi, importanti colpi di scena, da attenzionare la candidatura di Renato Veiga: per i costi dell’operazione ma soprattutto per la formula del prestito con la Juve i bianconeri vorrebbero definire la trattativa. Staremo a vedere