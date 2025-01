Kolo Muani, sicuri sia il vice di Vlahovic? L’indizio – Calciomercato.it

Kolo Muani scalda i motori, attende di potersi unire ufficialmente alla Juventus e scalpita per una maglia da titolare: cosa succede con il serbo

Una settimana complessa, per tanti motivi, per la Juventus, si è conclusa con un sorriso. Importante successo per i bianconeri contro il Milan, per ragioni di classifica e non soltanto. La squadra di Thiago Motta ha ottenuto risposte di rilievo in campo, con una prestazione di alto livello, che segue quella con l’Atalanta. Le prospettive si fanno più incoraggianti per il prosieguo, in attesa di una ulteriore svolta dal mercato.

C’è soltanto da aspettare con fiducia, per il club torinese, per sbloccare l’affare Kolo Muani con il Psg. La società, per voce di Giuntoli, ha manifestato serenità per la conclusione dell’affare, che nonostante l’intoppo burocratico dei troppi prestiti da risolvere da parte dei francesi non è in discussione.

L’attaccante non vede l’ora di poter dare il via ufficialmente alla sua avventura bianconera e scalpita, per ritrovare al più presto il campo, dopo il periodo difficile vissuto in Francia. Il suo atteggiamento ha impressionato favorevolmente tutti, per la Juventus il colpo di mercato può avere una notevole importanza, aumentando il tasso tecnico dell’attacco. Finalmente, una alternativa di livello per Vlahovic o forse qualcosa di più.

Kolo Muani al posto di Vlahovic, Thiago Motta ci pensa

Non è detto che il francese, dopo un periodo di logico rodaggio e adattamento, sia destinato a fare il vice del centravanti serbo. Potendo anzi prendersi la maglia da titolare prima della prossima stagione.

L’agente di Vlahovic era a Torino in questi giorni, niente incontri in agenda per il rinnovo che appare ormai lontanissimo ma possibilità di osservare l’evolversi della situazione e magari ascoltare offerte interessanti. Le voci di mercato che insistono sul centravanti e le difficoltà nel rapporto tra lui e Thiago Motta, con una convivenza complessa dal punto di vista tecnico e non solo (a volte, l’allenatore non ha gradito alcuni atteggiamenti troppo nervosi del giocatore), potrebbero anche indicare che Kolo Muani possa ambire subito a un posto in campo dal primo minuto, con Vlahovic via via indirizzato verso la panchina. Con il Milan, solo sette minuti più recupero in campo per il serbo, anche se va detto che era appena rientrato da un problema fisico.