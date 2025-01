Non solo Cambiaso, la Juve cede pure Savona: che intreccio con il Milan

Andrea Cambiaso vicino a salutare i bianconeri, può partire anche l’altro terzino: la doppia operazione che aumenta gli incastri con i rossoneri

Giornate intense, quelle che sta vivendo la Juventus su tutti i fronti e questo sabato non farà certo eccezione, anzi si pone come uno degli snodi cruciali per l’annata bianconera. Juventus opposta al Milan in un match fondamentale, per la rincorsa al quarto posto che vale la Champions del prossimo anno. Non si può sbagliare, ma le vicende di campo si intrecciano in maniera assai stretta con quelle di mercato, inevitabilmente visto il momento della stagione.

Clima particolare, dalle parti di Torino, per gli ultimi avvenimenti. Slittato per ora il colpo Kolo Muani dal Psg, un contrattempo che di sicuro non ci voleva per Thiago Motta, che sperava di avere l’attaccante francese già a disposizione. In più, Cambiaso è molto vicino come sappiamo al Manchester City, ma sarà regolarmente in campo per aiutare la squadra, in quella che potrebbe anche essere la sua ultima partita in bianconero.

Si aggiungano gli ulteriori incroci proprio con i rivali di questa sera. La Juventus vuole provarci ancora per Tomori, oltre a tentare di mettere nero su bianco il riscatto di Kalulu. E non è ancora finita qui. Una ulteriore cessione, quella di Nicolò Savona, potrebbe riguardare da vicino i rossoneri.

Juventus, il Manchester City chiede anche Savona oltre a Cambiaso: e il Milan esulta

Giunge notizia infatti dall’Inghilterra che il Manchester City vorrebbe anche Savona oltre a Cambiaso. I britannici sarebbero rimasti colpiti dalle prestazioni del giovane bianconero arrivato dalla Next Gen.

L’indiscrezione è riportata da ‘Tbr Football’, che spiega come il nome di Savona sia sondato già da un po’ dai campioni d’Inghilterra. Un interesse, quello per l’altro laterale bianconero, che ha una ragione ben precisa. Il Manchester City è ormai pronto a rinunciare a Walker, il che rappresenta una ottima notizia per il Milan, a sua volta pronto ad accogliere il terzino destro britannico. Il duello tra la Vecchia Signora e il Diavolo sta diventando totale sul mercato.