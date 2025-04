Inzaghi nel mirino, attacco durissimo: “Ha perso la testa”

La squadra nerazzurra vive un momento di difficoltà e nel mirino ci finisce l’allenatore: duro attacco al tecnico

Due sconfitte nel momento più importante della stagione. Nulla è compromesso per l’Inter che può ancora vincere lo scudetto e arrivare in finale di champions, ma le ultime uscite dei nerazzurri hanno destato qualche perplessità.

Ne ha create anche Inzaghi con le sue dichiarazioni e il suo comportamento all’interno del terreno di gioco. Virali sono state le sue parole sul fallo laterale battuto più avanti dal Bologna e dal quale è poi nato il gol di Orsolini, così come la sua richiesta al quarto uomo nel derby di non dare il recupero.

Un doppio episodio che ha sollevato interrogativi sul tecnico e che sono stati al centro dell’analisi di Fabio Ravezzani che sul canale Youtube di QSVS ha criticato in maniera anche pesante l’allenatore: “Inzaghi è un tecnico completo, tatticamente evoluto, bravo nel gestire i rapporti interni alla squadra, ma negli ultimi dieci giorni dà la sensazione di aver perso un po’ la testa” la sua considerazione.

Inter, Ravezzani su Inzaghi: “Ha perso la calma, si mostra debole”

Il giornalista prosegue e spiega ancora: “Questo preoccupa non tanto per le prestazioni dell’Inter, che hanno certamente molte giustificazioni, quanto per il modo in cui l’allenatore in questi ultimi giorni non è riuscito a gestire la crisi della squadra. Perdere due partite determinanti di fila è sinonimo di crisi, anche se non irreversibile, ma Inzaghi è sembrato perdere completamente la calma”.

Secondo Ravezzani, Inzaghi “ha perso un po’ di lucidità nel valutare il momento Inter rispetto a quello che gli sta accadendo intorno. C’è un po’ di vittimismo”. Quindi prosegue ritornando al doppio errore dell’allenatore nerazzurro: “Mercoledì sera lo abbiamo visto finire in maniera non degna di un grande allenatore. Questo rivolgersi con un tono molto perentorio al quarto uomo per dire di non volere i minuti di recupero è stata una scelta sbagliatissima di un allenatore che aveva un po’ perso il contatto con la realtà. Bisogna saper gestire le sconfitte, bisogna non disunirsi nelle sconfitte”.

Cosa che Inzaghi, evidentemente, non ha fatto: “Non esce bene da questa situazione, come non è uscito bene dall’altra sconfitta con il Bologna. Un Inzaghi che si mette a frignare per la rimessa laterale battuta troppo oltre, dimostra di sentirsi debole”. Serve correggere la rotta subito, perché l’Inter può ancora rendere questa stagione speciale.