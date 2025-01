Ibra pazzo di Vlahovic: la Juve pensa allo scambio con Theo Hernandez

Dusan Vlahovic può passare dalla Juve ai rossoneri, prende piede un’operazione congiunta tra i due club e piuttosto inattesa con la regia dello svedese

Riflettori sempre più puntati su Juventus e Milan, protagoniste in campo e fuori. A pochi giorni dal duello andato in scena nella semifinale di Supercoppa italiana, con una vittoria rossonera che in quel momento fece piuttosto rumore, le due squadre si ritrovano, questa volta in campionato e allo Stadium, per un match con in palio punti pesantissimi per la corsa alla Champions. Nel frattempo, entrambe alle prese con un calciomercato che per entrambe dovrà dare risposte importanti e che le vede incrociare a più riprese le rispettive strade.

La Juventus non molla per Tomori, preparando un nuovo assalto al difensore inglese, nonostante per Sergio Conceicao l’orientamento sia trattenerlo in rossonero. In questi giorni se ne saprà di più e i discorsi riguarderanno, probabilmente, anche il riscatto di Kalulu da parte dei bianconeri. Ma non è l’unico fronte che potrebbe riguardare le due società molto da vicino.

Sono giorni cruciali anche per i movimenti nel reparto avanzato dei bianconeri. In attesa di Kolo Muani, l’agente di Vlahovic è a Torino. Non ci sono in agenda incontri per il rinnovo, piuttosto si possono valutare, per il serbo, delle offerte in arrivo. E se per il centravanti c’è sempre l’interesse dell’Arsenal, occhio anche al possibile passaggio al Milan con uno scambio pazzesco con Theo Hernandez.

Juventus-Milan, cambio di maglia tra Vlahovic e Theo Hernandez: l’indiscrezione

Non soltanto una suggestione, forse, ma anche qualche cosa di più. Una indiscrezione che viene rilanciata da alcuni insider di mercato e che potrebbe anche avere un fondamento.

Secondo ‘Enganche’, su ‘X’, alcuni intermediari stanno proponendo Vlahovic al Milan e nei discorsi potrebbe rientrare anche Theo Hernandez. Scambio che potrebbe essere agevolato dalla situazione contrattuale simile tra i due e da una simile valutazione di mercato. Nonché dal fatto che Ibrahimovic vorrebbe davvero vedere Vlahovic in rossonero, per farne il centravanti di riferimento delle prossime stagioni.