Non solo Costa e Kolo Muani, Giuntoli cala il tris

Dopo Alberto Costa e Kolo Muani, il club bianconero va a caccia del terzo colpo: la scelta è ristretta

Juventus protagonista del calciomercato di gennaio. La formazione di Thiago Motta aveva bisogno urgente di rinforzi e Giuntoli sta facendo di tutto per dare al proprio allenatore i rinforzi giusti per rilanciare le ambizioni in chiave Champions (sia per il piazzamento in campionato che per la corsa europea).

Due acquisti sono già stati chiusi. Alberto Costa è stato ufficializzato come un nuovo calciatore bianconero: al Vitoria Guimaraes sono andati 12,5 milioni di euro più altri 2,5 milioni di bonus. Oltre al terzino, è arrivato a Torino anche Kandal Kolo Muani che deve sostenere le visite mediche, prima di firmare con il club bianconero.

Sistemato questo doppio colpo, si entrerà nel vivo per la vera grande urgenza del calciomercato della Juventus: la difesa. Giuntoli dovrà acquistare almeno un difensore e farlo il prima possibile considerate le assenze di Bremer e Cabal e l’addio di Danilo. Al momento, come raccontato nel corso della puntata di Ti Amo Calciomercato, in onda sul nostro canale Youtube, si è allontanato Araujo. Il Barcellona non vuole privarsi del difensore uruguaiano, con passaporto spagnolo, che quindi – ad oggi – è destinato a restare in Spagna.

Juventus, tra Tomori e Hancko: ora la difesa

Tornano quindi di attualità i centrali già accostati in precedenza ai bianconeri. Si tratta di Tomori, Danzo e Hancko, tutti con situazioni diverse e non semplici da risolvere.

In particolare l’inglese ha riacquistato centralità nel Milan con l’arrivo di Conceicao e la sua cessione ora è più complicata rispetto a qualche settimana fa, anche se i rossoneri hanno già individuato in Mosquera l’eventuale sostituto. Non semplice anche arrivare ad Hancko con il Feyenoord che non se ne vorrebbe privare a stagione in corso. Infine, Danso ha superato i problemi che hanno fatto saltare il suo trasferimento estivo alla Roma.

Dall’entrate alle uscite, con la possibile cessione di Fagioli. Il centrocampista è stato offerto a diverse società (Marsiglia, Napoli, Lazio), ma ha una valutazione ancora alta (20-25 milioni). Per quel che riguarda i biancocelesti una cifra lontana da quella che la società vorrebbe spendere per un nuovo centrocampista che si attesa sui 10-12 milioni di euro.