Mourinho irrompe, Conte spiazzato: offerta irrinunciabile

Lo Special One ha puntato un big in difesa nella lista dell’allenatore del Napoli: pronta un’offerta mai arrivata prima d’ora

In queste ore si è scaldato parecchio il percorso che porta dall’Italia a Parigi e viceversa. Ieri è arrivato Randal Kolo Muani a Torino per cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus, Giuntoli è riuscito a strappare un prestito secco, per cui il francese giocherà il primo luglio tornerà direttamente al PSG. Un rinforzo importante per un calciatore che darà alternative importanti a Vlahovic, con il serbo che ora dovrà anche sudare per tenersi il posto.

A fare il percorso inverso sarà Kvicha Kvaratskhelia, che nelle prossime ore decollerà in direzione Francia e firmare col PSG di Luis Enrique. Al Napoli andranno 70 milioni più bonus, con i quali De Laurentiis e Manna dovranno trovare un sostituto il più in fretta possibile. Garnacho resta il preferito, ma anche il più costoso e trovare la quadra con lo United non sarà semplice. Gli azzurri però hanno occhi anche su altre piste e non solo per l’attacco, visto che la caccia è aperta anche a un’occasione a centrocampo oppure in difesa. Frattesi e Pellegrini i nomi per la mediana, Skriniar è la suggestione ma tutt’altro che comoda da raggiungere.

Lo slovacco però vuole lasciare Parigi, su questo non ci sono dubbi. Con l’ambiente al Parc des Princes ha ormai rotto, è fuori dal progetto tecnico e infatto in questa stagione ha giocato solamente cinque partite, tutte in campionato e neanche una in Champions. L’ingaggio importante e la volontà del PSG di monetizzare sono ostacoli non semplici da superare, in più c’è anche la concorrenza di Mourinho che sembra pronto a fare un’offerta che sarebbe impareggiabile.

Il Fenerbahce di Mourinho su Skriniar: pronti 15 milioni. Napoli battuto

Milan Skriniar è arrivato a parametro zero dall’Inter, sembrava destinato a essere uno dei perni del PSG e invece in fretta è finito sempre più indietro nelle gerarchie, spedito poi ai margini, impiegato col contagocce. Una situazione pesante anche per il club, visti 9 milioni di ingaggio che sono diventati l’ostacolo per ogni trattativa. Non a caso sono sempre arrivate offerte in prestito con diritto di riscatto, Napoli compreso.

Ma ora a sbaragliare la concorrenza potrebbe arrivare il Fenerbahce di Jose Mourinho, che secondo ‘L’Equipe’ sarebbe pronto a offrire addirittura 15 milioni al PSG per Skriniar. Uno scenario totalmente inaspettato, sarebbe la prima proposta non in prestito con diritto. La Turchia può essere realmente terreno fertile, visto che anche il Galatasaray – dove gioca l’ex compagno nell’Inter Mauro Icardi – sarebbe interessato. Due squadre comunque che non avrebbero problemi con l’ingaggio. Così neanche in Premier League, dove Tottenham e Aston Villa sembrano le due eventualmente più sulle tracce dello slovacco, che in Premier però non avrebbe il posto garantito. Una serie di ostacoli che si aggiungono per il Napoli, che non ha ancora chiuso per Danilo.