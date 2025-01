Juve, finalmente il difensore: la decisione è presa

Giuntoli è chiamato ad acquistare un nuovo centrale in questa sessione di calciomercato: il punto della situazione

Ora più che mai l’obiettivo della Juventus è acquistare un nuovo difensore centrale. Giuntoli non ha alcuna intenzione di fermarsi e dopo Alberto Costa e Kolo Muani, tutte le sue attenzioni sono puntate sul calciatore che dovrà sostituire Bremer.

Era la priorità del mercato di gennaio, ma il club torinese sta incontrando più difficoltà del previsto nel riuscire a trovare l’erede del calciatore brasiliano. Nelle ultime ore tutti gli indizi portavano ad Araujo, con l’affare pronto ad infiammarsi, ma è arrivata la brusca frenata, con il Barcellona che di fatto ha cambiato idea. La Juventus sta così continuando a guardarsi intorno, consapevole del fatto che tante piste sono complicate, ma prima della chiusura del mercato, un nuovo centrale andrà preso a tutti i costi. Sulla scrivania di Giuntoli, continuano ad esserci parecchi nomi e presto capiremo su quale calciatore si deciderà di puntare realmente.

Juventus, scelto Tomori

Nelle ultime ore è emersa l’idea Danso del Lens. Un’idea, che non piace molto ai tifosi, che hanno preso parte al sondaggio su X, proposto dalla redazione di Calciomercato.it.

Il centrale, che in estate è stato ad un passo dal vestire la maglia della Roma, ha raccolto solamente il 13,9% delle preferenze. Fa leggermente meglio Antonio Silva, con il 19,4. Per il calciatore, però, la Juventus deve scontrarsi con le resistenze del Benfica. Discorso simile per David Hancko, che il Feyenoord non vuole cedere a gennaio. Lo sloveno 27enne si piazza al secondo posto con il 30,6% delle preferenze.

Il preferito così è Fikayo Tomori del Milan, con il 36,1%. Il vento dalle parti di via Aldo Rossi è cambiato con l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina. L’infortunio di Malick Thiaw ha complicato ancor di più le cose per i bianconeri, che a margine di Juve-Milan di sabato sera, sonderanno il terreno per capire se c’è la possibilità di prendere l’inglese. E’ chiaro che una proposta superiore ai 30 milioni di euro porterebbe Furlani a pensarci seriamente. D’altronde nel calcio nessuno è davvero incedibile e non lo è di certo l’ex Chelsea.