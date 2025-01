Via Kvaratskhelia, arriva Danilo: ostacolo burocratico per Conte

Giornate infuocate per il direttore Manna e per mister Conte: al Napoli è via vai continuo, ma c’è un rebus burocratico da risolvere

Khvicha Kvaratskhelia ormai è ad un passo dal PSG. Come abbiamo raccontato in questi giorni su Calciomercato.it, il giocatore ha raggiunto da giorni l’intesa economica per firmare il nuovo contratto con i parigini. Mancherebbero gli ultimi dettagli tra il Napoli e il Paris Saint-Germain, poi ci sarà l’annuncio ufficiale da parte delle due società. E probabilmente anche un video-saluto del ragazzo.

Nel frattempo, il Napoli è alla ricerca del sostituto. Il direttore sportivo Manna sta sondando diverse piste, alla ricerca del colpo perfetto per rapporto qualità-prezzo. Zhegrova è stato tra i primi profili visionati, ma il Lille ha alzato un muro. Individuate anche altre piste, come Galeno del Porto, Ndoye del Bologna, ma anche Garnacho del Manchester United, che rientrerebbe in questo momento tra i favoriti per raccogliere l’eredità di Kvarastkhelia. E c’è un motivo ben preciso.

Napoli, lo scoglio burocratico della lista: ecco come cambia il mercato

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, tra Danilo e il Napoli è stata raggiunta l’intesa per un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno 2026. Manca solo il via libera della Juventus, che deve trovare l’accordo con il giocatore per la rescissione. I bianconeri prendono tempo, tardano.

Con la cessione di Kvaratskhelia, Danilo riempirebbe lo slot lasciato dal georgiano nella lista degli over 22. Il Napoli, attualmente, ha raggiunto il massimo della capienza con 17 posti occupati su 17. La lista dei 25 si compone poi con altri 4 calciatori cresciuti nei vivai italiani (e gli azzurri hanno tutti e quattro slot occupati), e altri max 4 giocatori over 22 provenienti dal vivaio del club. In quest’ultimo caso, Conte ha inserito Zerbin e Contini, con l’esterno pronto ad andare al Venezia. I nati dal 2002 in poi, invece, possono essere tesserati senza limitazioni.

E infatti, proprio per questa ragione, il Napoli starebbe virando su Garnacho, nato nel 2004, che non occuperebbe nessun posto nella lista e permetterebbe a Danilo di sostituire lo slot di Kvaratskhelia. Se il club azzurro volesse puntare su un over 22, a quel punto servirà cedere un altro calciatore, altrimenti il difensore brasiliano non riuscirebbe ad essere tesserato.

La lista dei 25 del Napoli

Ecco com’è composta la lista dei 25 calciatori del Napoli in Serie A:

OVER 22 17/17

BILLING PHILIP ANYANWU 11/06/1996 OVER 22 BUONGIORNO ALESSANDRO 06/06/1999 OVER 22 GILMOUR BILLY CLIFFORD 11/06/2001 OVER 22 KVARATSKHELIA KHVICHA 12/02/2001 OVER 22 LOBOTKA STANISLAV 25/11/1994 OVER 22 LUKAKU BOLINGOLI ROMELU 13/05/1993 OVER 22 MAZZOCCHI PASQUALE 27/07/1995 OVER 22 MCTOMINAY SCOTT FRANCIS 08/12/1996 OVER 22 NERES CAMPOS DAVID 03/03/1997 OVER 22 NGONGE CYRIL JEAN 26/05/2000 OVER 22 NUNES JESUS JUAN GUILHERME 10/06/1991 OVER 22 OLIVERA MIRAMONTES MATHIAS 31/10/1997 OVER 22 RRHAMANI AMIR 24/02/1994 OVER 22 SCUFFET SIMONE 31/05/1996 OVER 22 SIMEONE BALDINI GIOVANNI PABLO 05/07/1995 OVER 22 SPINAZZOLA LEONARDO 25/03/1993 OVER 22 ZAMBO ANGUISSA ANDRE FRANK 16/11/1995 OVER 22

OVER 22 FORMATI IN ITALIA 4/4

DI LORENZO GIOVANNI 04/08/1993 OVER 22 formati in Italia MERET ALEX 22/03/1997 OVER 22 formati in Italia POLITANO MATTEO 03/08/1993 OVER 22 formati in Italia RASPADORI GIACOMO 18/02/2000 OVER 22 formati in Italia

OVER 22 FORMATI NEL NAPOLI 2/4

CONTINI BARANOVSKY NIKITA 21/05/1996 OVER 22 formati nel club ZERBIN ALESSIO 03/03/1999 OVER 22 formati nel club

Rafa Marin (nato nel 2002) e Luis Hasa (2004) sono under 22 e infatti non rientrano in nessuna lista. Ciò significa che la cessione del difensore spagnolo al Villareal non influirebbe in alcuna altra scelta societaria.