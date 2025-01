Erede Kvaratskhelia, incubo Juve per il Napoli

Nuova puntata della telenovela legata al futuro del georgiano e del club azzurro che sta andando a caccia del sostituto

In questa fase di mercato tanti club di Serie A stanno studiando i colpi da mettere a segno in questa seconda parte della sessione invernale. I primi giorni, a quanto pare, sono serviti solamente da studio, per capire condizioni e occasioni, possibilità e alternative. Anche chi ne ha più bisogno, infatti, non si è ancora mosso con decisione. In primis la Juventus, il Milan e la Roma. Solo la Lazio ha preso Arijon Ibrahimovic, classe 2005 che aumenterà le soluzioni a centrocampo e sulla trequarti per Baroni.

In casa Napoli invece Manna e De Laurentiis sono alle prese con una grana bella grossa come quella di Kvaratskhelia, in orbita PSG. Lo stesso Conte ha prima annunciato che il georgiano ha chiesto la cessione, poi ieri sera ha chiarito mandando un messaggio chiaro al suo calciatore: “Ancora non c’è niente”. Della serie, non cantare vittoria troppo presto perché l’accordo non c’è. Anche se Kvara sta trovando la quadra con i francesi su un ingaggio monstre. Intanto però i partenopei stanno riflettendo in maniera importante sull’eventuale erede dell’artefice principale dello scudetto. Zhegrova, Chiesa ma anche Galeno e Ndoye come vi abbiamo raccontato nella lunga lista. L’ultimo nome è invece quello di Alejandro Garnacho del Manchester United, classe 2004 che ieri ha anche giocato e fornito un assist nel match di coppa contro l’Arsenal. In Inghilterra se ne parla molto, tanto che su di lui ci sono anche altri club e uno di questi sarebbe addirittura la Juventus.

Garnacho possibile erede di Kvaratskhelia, dall’Inghilterra: c’è anche la Juve

In questa finestra di mercato potrebbe generarsi l’ennesimo duello infuocato tra big italiane. E di mezzo c’è nuovamente la Juventus, che sta già sfidando il Milan per Rashford. Anche se i rossoneri ora hanno messo gli occhi su Kyle Walker, sapendo però che di inglese ne può arrivare solamente uno dei due per la questione extracomunitari.

Il Napoli ha puntato Alejandro Garnacho come possibile sostituto di Kvaratskhelia, come vi abbiamo raccontato ieri l’argentino ha dato la sua disponibilità a lasciare Old Trafford, ma il Manchester United non ha intenzione e soprattutto non può – per questioni legate alle liste – privarsi sia di lui che di Rashford. Per cui c’è di mezzo un intreccio come sempre ingarbugliato. Intanto dall’Inghilterra, secondo ‘caughtoffside’, sul 2004 ci sono anche Atletico Madrid, lo stesso PSG e appunto la Juventus. I francesi sono ovviamente anche su Kvaratskhelia, lo spagnolo naturalizzato argentino può essere un’alternativa al georgiano. Con il vantaggio di poter accontentare le richieste economiche dei Red Devils, a differenza di Simeone e Giuntoli che proverebbero un prestito con obbligo di riscatto.