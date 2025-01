Thiago Motta: “Non dobbiamo essere contenti”. Poi l’annuncio su Vlahovic

Il tecnico della Juventus dopo il pari con l’Atalanta: “Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni”. La risposta su Kolo Muani

“Non siamo contenti del risultato, ma sono riconoscente a questi ragazzi per la prestazione”. Così Thiago Motta dopo il pareggio con l’Atalanta, il tredicesimo in Serie A anche se questo è diverso da tutti gli altri per la prestazione fornita da Kalulu e compagni. “Hanno fatto, tutti insieme, una grandissima partita – ha aggiunto a ‘Sky Sport’ il tecnico bianconero esaltando la squadra – Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni, i ragazzi stanno dando il massimo in ogni partita in questo momento”.

Proprio Kalulu è stato il migliore in campo, e non solo per il gol segnato: “Non è un caso che oggi abbia fatto un grande gol, è stata un’azione collettiva – ha sottolineato il tecnico italo-brasiliano – Di sicuro non dobbiamo essere contenti del pareggio, perché vogliamo sempre vincere”.

“La posizione di Yildiz può cambiare durante la partita, ma sa sempre cosa fare – ha evidenziato Motta applaudendo il turco, autore di un’ottima prova – E abbiamo sempre lo spirito giusto. È vero che abbiamo pareggiato tantissimo, e non possiamo essere contenti, perché questi ragazzi lavorano sempre per vincere”.

Al solito, Motta ha dribblato l’argomento nuovi rinforzi: “Kolo Muani in arrivo? Non parlo di mercato”. Chiosa su Vlahovic, out anche stasera per un problema muscolare: “Sta recuperando e spero di averlo a disposizione per la prossima (cioè per il Milan, ndr). Vediamo in questi giorni”.

Juventus, Alberto Costa e Kolo Muani in attesa del centrale

La Juve ha chiuso i primi due colpi del suo mercato invernale, Alberto Costa e Kolo Muani. Il terzino portoghese preso dal Vitoria Guimaraes atterrerà a Torino stanotte, per poi domani effettuare le visite mediche prima della firma sul contratto.

Muani è atteso in Italia nei prossimi giorni. Qualche ora fa ha detto sì ai bianconeri, che avevano già strappato l’ok del PSG al prestito fino a giugno. Un prestito con contributo al pagamento di parte dell’ingaggio dell’attaccante, pagato oltre 90 milioni soltanto un anno e mezzo fa… Il terzo affare della Juve dovrebbe essere un difensore centrale, anche se Giuntoli sta trovando molte difficoltà sia per Araujo (in cima alla lista) che per Antonio Silva.