Colpo in attacco per la Juventus: arriva un altro indizio

La prossima settimana sarà decisiva per la Juventus. Intanto arriva un importante indizio di mercato: fuori dai convocati

Il calciomercato di gennaio inizia ad entrare nel vivo. Da domani inizierà un’altra settimana fondamentale per poter decidere le sorti di alcuni calciatori. Lo sa benissimo la Juventus, che anche attraverso le parole di ieri di Cristiano Giuntoli ha fatto capire come i prossimi giorni potranno essere decisivi su più fronti.

A ‘Dazn’ prima del derby poi pareggiato col Torino lo stesso dirigente bianconero era stato chiaro su nomi come Araujo e Kolo Muani: “Sono dei calciatori bravi ma il mercato entra nel vivo adesso e speriamo che in settimana ci siano novità positive. In generale forse sarebbe meglio avere giocatori che già conoscono la Serie A, ma nel particolare non ci sono queste possibilità in Italia, quindi stiamo guardando all’estero”.

Proprio in questo senso i bianconeri guardano al di fuori dei confini nazionali per potenziare l’attacco, reparto che al netto di Vlahovic avrebbe bisogno del contributo di altri calciatori. Il mirino è quindi su Kolo Muani che al PSG sembra aver esaurito la propria avventura. L’ultimo indizio è arrivato quest’oggi.

Calciomercato Juventus e Napoli, doppio indizio: Kolo Muani e Skriniar fuori dai convocati

I bianconeri stanno intensificando i contatti con il Psg per Kolo Muani, il quale non è convocato per il match contro il Saint-Etienne.

L’attaccante francese appare quindi sempre più ai margini del progetto parigino. La Juventus spinge e lavora per un’operazione in prestito con diritto di riscatto senza dimenticare la quadra sull’ingaggio del nazionale francese, la cui ultima presenza in campo risale ormai al 6 dicembre.

Oltre a Kolo Muani è fuori dai convocati per stasera anche Milan Skriniar, altro calciatore non più centrale per il futuro del Paris. Lo stesso club transalpino lo aveva offerto al Napoli nell’ambito dell’operazione Kvaratskhelia ma l’ingaggio resta troppo alto e comunque la priorità degli azzurri per la retroguardia resta Danilo.