Quanti guai per Inzaghi e coperta cortissima: a rischio anche l’uomo mercato

Tante assenze per l’allenatore dell’Inter in vista della trasferta di domenica pomeriggio in campionato contro il Venezia

Sarà un’Inter decimata quella che domani farà visita al pericolante Venezia, nella prima giornata del campionato di Serie A. Tante assenze per Simone Inzaghi per la trasferta in Laguna, specialmente nel reparto difensivo.

L’unico a rientrare tra i convocati sarà Pavard, mentre Acerbi resta ancora ai box e punta a tornare a disposizione nella successiva gara di San Siro contro il Bologna. A Venezia non ci sarà neanche Bisseck, che sarà out per almeno due settimane saltando sicuramente quattro gare, compresa la sfida di Champions con lo Sparta Praga. Ancora coperta corta quindi nel reparto difensivo per l’allenatore piacentino, che domani dovrà rispolverare Darmian da braccetto destro (Pavard partirà inizialmente dalla panchina) insieme a de Vrj e Bastoni. Il mister interista tira almeno un sospiro di sollievo per il nazionale olandese, che era uscito affaticato e con i crampi dalla finale di Supercoppa persa in Arabia Saudita con il Milan.

Inter, emergenza in difesa e centrocampo: a rischio anche lo scontento Frattesi

Guai anche in mezzo al campo per Inzaghi, visto che oltre a Calhanoglu quasi sicuramente salterà la trasferta in laguna anche Mkhitaryan, vittima di un affaticamento muscolare nell’ultimo allenamento ad Appiano Gentile.

Al posto dell’armeno ci sarà così Zielinski, mentre in regia nuova chance per Asllani dopo la deludente prova nel derby di Supercoppa contro il Milan. Da monitorare anche le condizioni di Frattesi, al centro tra l’altro dei rumors di mercato per un possibile addio anticipato all’Inter nell’attuale finestra di mercato. L’ex Sassuolo non è al meglio fisicamente e si deciderà dopo la rifinitura di questa mattina se partirà o meno con la squadra per Venezia. Partenza fissata nel pomeriggio in treno e dove ci sarà certamente – con l’immancabile cuscino – Marcus Thuram, pienamente recuperato dopo l’infortunio accusato a Riad con l’Atalanta e che farà coppia nel tandem d’attacco con capitan Lautaro Martinez.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.