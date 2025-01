Inter, Inzaghi perde pezzi: infortunio muscolare

Non arrivano buone notizie in casa Inter dal punto di vista dell’infermeria. Ko un difensore di Inzaghi che dovrà saltare le prossime partite: l’annuncio ufficiale

Dopo la cocente delusione per la finale di Supercoppa Italiana persa in rimonta per mano dei rivali storici del Milan, l’Inter ha bisogno di ritrovare subito il passo. I nerazzurri si leccano le ferite e si preparano alla gara di domenica contro il Venezia, da non fallire per iniziare al meglio il girone di ritorno, al netto delle gare da recuperare.

Alla sfida contro i lagunari però Inzaghi ci arriverà con un elemento in meno. Infortunio infatti per il possente difensore Yann Bisseck, uscito malconcio post finale col Milan e che dovrà rimanere ai box nelle prossime settimane.

La stessa società ha rivelato ulteriori dettagli sulle condizioni del centrale difensivo con una nota apparsa in questi minuti sul proprio sito ufficiale: “Yann Bisseck si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra”.

Come evidenziato dallo stesso comunicato in chiusura la sua situazione sarà rivalutata la settimana prossima. Bisseck quindi dovrebbe saltare quanto meno le prossime gare in programma contro Venezia e Bologna. Va inoltre considerato che in questo periodo l’Inter giocherà anche una partita fondamentale in Champions contro lo Sparta Praga.

Fino a questo momento in stagione Bisseck ha collezionato 21 presenze complessive, condite anche da un gol e due assist. Numeri interessanti per un calciatore comunque importante nelle rotazioni di Inzaghi.