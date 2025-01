Okafor via dal Milan: plusvalenza e acconto per il grande bomber

L’attaccante svizzero si appresta a diventare un nuovo giocatore del Lipsia. Il Diavolo può incassare una cifra davvero importante

Noah Okafor è pronto a volare in Germania per diventare un nuovo giocatore del Lipsia. L’affare è andato in porto nelle scorse ore, con il Milan che ha dato il via libera al trasferimento dello svizzero in Bundesliga, in prestito con diritto di riscatto, a circa 25 milioni di euro. Un affare importante per diversi motivi: la partenza dell’ex Salisburgo permette al Diavolo, innanzitutto, di poter mettere le mani su un giocatore fin da subito.

Con l’addio di Okafor, infatti, si libera uno slot della lista stranieri, che verrà chiaramente occupato da un nuovo attaccante e non è un segreto che il nome in cima alla lista sia quello di Rashford. L’affare per portare al Milan l’inglese è complicato per via dell’altissimo ingaggio e chiaramente per la grande concorrenza. Zlatan Ibrahimovic, però, ha voglia di provarci e di regalare il calciatore a Sergio Conceicao. Se la trattativa non dovesse andare in porto si guarderebbe ad altri profili, come può essere quello di Trincao o di Pepe.

Calciomercato Milan, ecco il nuovo bomber

Ma la cessione Noah Okafor può essere importante, anche guardando al futuro. Il Milan spera vivamente che lo svizzero nei prossimi sei mesi possa fare bene in Germania, così da portare il Lipsia ad acquistarlo a titolo definitivo.

Per il Diavolo sarebbe un’ottima plusvalenza, ma gli eventuali soldi incassati verrebbero chiaramente investiti sul mercato e magari proprio su un attaccante. Rashford, ad esempio, ha una valutazione proprio di 25 milioni di euro, ma al Milan per l’estate si sogna un vero grande bomber e inevitabilmente i pensieri dei tifosi vanno subito a Sesko. Il 21enne sloveno può lasciare il club tedesco per una settantina di milioni. Tanti, tantissimi soldi, forse troppi per il Milan, ma Okafor rappresenterebbe un acconto importante. Ma la voglia di regalarsi finalmente un centravanti è davvero tanta e sul taccuino del Diavolo continua ad esserci Santiago Gimenez, che costa qualcosa meno, sui 40 milioni. Sullo sfondo, poi, c’è anche Lucca dell’Udinese, proposto ai rossoneri. E’ chiaro, dunque, che con i soldi di Okafor, mettere le mani su un grande attaccante sarebbe certamente più facile.