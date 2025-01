Kvaratskhelia e non solo: operazione da 150 milioni col Napoli e Juve sbaragliata

La Premier League mina vagante per il georgiano, ma tanti movimenti possono arrivare intorno a Osimhen per una serie di intrecci



La faccenda relativa al futuro di Kvicha Kvaratskhelia può diventare l’ennesima telenovela di mercato di questo gennaio che si preannuncia infuocato, anche se di colpi veri in Serie A ancora non ne sono arrivati per le big. Milan e Juventus si muoveranno in maniera importante, i rossoneri hanno ceduto Okafor al Lipsia e quindi sono a caccia di un attaccante, Marcus Rashford nello specifico.

Per l’inglese proseguono i contatti, sono andati già in scena degli incontri, con l’entourage che ha aperto anche la pista Juve. La concorrenza è tanta, l’esborso ecomomico sarebbe importante a livello di ingaggio e si cerca la quadra con lo United. Sul georgiano invece c’è il PSG prima di tutte, che ha già raggiunto un accordo col calciatore, ma in nghilterra si continua a parlare dei possibili inserimenti della Premier, Liverpool e Chelsea in primis. Ma anche il Manchester United osserva, visto che appunto dovrà sostituire un giocatore importante come Rashford, che piace pure al Napoli.

Addirittura per ‘L’Equipe’, i Red Devils avrebbero avanzato una proposta incredibile di maxi-scambio: Kvaratskhelia a Old Trafford e l’inglese al Maradona. Un’operazione, tuttavia, che non potrebbe avvenire a gennaio, visto che i partenopei hanno già sfruttato gli slot a disposizione per calciatori britannici. Con una stagione pessima e un ruolino di marcia rimasto quasi invariato con l’arrivo di Amorim, il Manchester United è pronto però a cambiare parecchio e rinforzare diversi reparti. L’attacco è ovviamente uno di questi e i possibili intrecci, ancora più grandi, portano nuovamente al Napoli.

Il Manchester United fa ‘spesa’ al Napoli: nel mirino Kvaratskhelia e Osimhen con la carta Zirkzee

Il Napoli la prossima estate si troverà nuovamente con la questione Victor Osimhen da risolvere. Il nigeriano ha vissuto da separato in casa gli ultimi mesi dell’estate prima della cessione in prestito al Galatasaray, senza incassare un euro. Il bomber classe ’99 sta facendo faville in Turchia, ha segnato 13 gol con 5 assist in 18 partite tra campionato ed Europa League, è assolutamente decisivo. Ma dal primo luglio tornerà chiaramente a essere un calciatore del Napoli a tutti gli effetti.

Ed è lì che lo United potrà tornare alla carica. Secondo ‘Give Me Sport’, Amorim ha puntato proprio Osimhen come primissimo obiettivo per l’attacco. Difficile un arrivo anticipato già a gennaio, a meno che la proprietà non scelga di pagare la clausola di 80 milioni contenuta ancora nel contratto con gli azzurri (che hanno pure un’opzione di rinnovo fino al 2027). Scenario improbabile, anche perché il Manchester avrebbe bisogno di qualche cessione importante in tal caso. Ma in estate l’assalto può partire seriamente, con una cifra che non potrà essere lontana dai 60 milioni con certi numeri.

Come detto, lo United è anche tra le squadre interessate a Kvaratskhelia, valutato circa 80 milioni da De Laurentiis ma con i Red Devils che secondo le indiscrezioni possono provare a giocarsi comunque la carta Rashford (solo in estate) o la carta Zirkzee (anche a gennaio) per abbassare la cifra cash. Per cui in sei mesi da Old Trafford, in via ipotetica, potrebbero arrivare assegni per 140-150 milioni totali con protagonisti i due più grandi artefici dello scudetto, che tornerebbero a giocare insieme ma con un’altra maglia. Un intreccio che manderebbe ko sia il Milan che la Juventus, interessata all’attaccante inglese ma pure accostata al bomber nigeriano. Ma su Osimhen c’è sempre anche il PSG: come confermato da Florian Plettenberg, i francesi hanno messo nel mirino sia Kvara che il nigeriano, vecchio pallino. E non è escluso che arrivino entrambi.