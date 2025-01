Inter, scelto l’erede di Frattesi: è un ex milanista

La mezz’ala vuole lasciare i nerazzurri in questo calciomercato di gennaio. Deciso chi dovrebbe rimpiazzarlo nella rosa di Inzaghi

Frattesi è uno dei grandi protagonisti di questo calciomercato di riparazione La mezz’ala ha capito che con Inzaghi non avrà mai un ruolo da protagonista, così da settimane sta spingendo per andare via dall’Inter. Il suo obiettivo è trasferirsi, o meglio tornare alla Roma che lo ha messo sulla lista degli obiettivi di gennaio.

L’Inter non vuole privarsene a stagione in corsa, ma allo stesso tempo non lo considera incedibile. Tradotto: alla giusta offerta potrà partire. La società fa filtrare che la richiesta è sui 45/50 milioni, ma l’operazione potrebbe chiudersi anche a meno: sui 30/40 milioni con bonus dentro. A bilancio 2024 pesa circa 28 milioni, per cui oltre i 30 l’Inter farebbe plusvalenza.

Il malessere di Frattesi si starebbe facendo sempre più ingombrante, ecco perché la sua situazione va tenuta costantemente d’occhio. Piace pure alla Juventus e al Napoli, ma difficilmente i nerazzurri lo darebbero a dirette concorrenti. In particolare a Conte, rivale per lo Scudetto e non lasciatosi benissimo – per usare un eufemismo – con Ausilio.

Ma chi, eventualmente, al posto di Frattesi? Calciomercato.it ha voluto un po’ ‘provocare’ i tifosi dell’Inter. Nel sondaggio X sono stati messi 4 nomi come sostituto del classe ’99 romano.

Inter, Tonali per Frattesi: battuti Ricci, Bernabé e Ricci

Il calciatore che ha preso meno voti di tutti è stato Lorenzo Pellegrini, quarto e ultimo col 15,6%. Qualche voto in più del giallorosso ha preso Bernabé, talento del Parma e nei radar del club di Oaktree.

La sfida, alla fine, è stata tra Ricci del Torino e Sandro Tonali. Vittorioso ne è uscito l’ex Milan, tra l’altro assistito dallo stesso agente (Beppe Riso) di Davide Frattesi.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨#Frattesi chiede spazio e può lasciare l’#Inter: in caso di cessione, su chi dovrebbero andare i nerazzurri per sostituirlo?🤔 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 10, 2025

Nei radar della Juventus in ottica giugno e rilanciatosi sia in Nazionale che col Newcastle (giocando pure da play), Tonali ha vinto il sondaggio di Calciomercato.it col 35,9% di voti.