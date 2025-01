Scopri quali sono state le 5 cessioni più onerose nella storia del calciomercato di gennaio della Serie A: affari pazzeschi per i nostri club

Il calciomercato di gennaio sta entrando nel vivo. Ogni giorno che passa i club di Serie A si stanno muovendo sempre più a grandi passi per riuscire a rinforzare la propria rosa. Negli ultimi anni, la campagna acquisti invernale non ha regalato grandissime emozioni, ma in questi giorni vi abbiamo parlato dei 7 migliori colpi in Serie A nel calciomercato di gennaio negli ultimi 10 anni.

Con questo articolo, però, ci siamo voluti soffermare su un tema diverso dal solito. Abbiamo deciso di fare un focus su quelle che sono state le 5 cessioni più onerose nella storia della Serie A durante il calciomercato di gennaio. Una cavalcata nel tempo, che ci ha permesso di riscoprire una serie di nomi dimenticati o di affari rimasti nei meandri della nostra memoria.

Amad Diallo, una meteora all’Atalanta

Iniziamo la nostra classifica partendo con un giovanissimo Amad Diallo, che nel 2021 si è trasferito per 21,3 milioni dall’Atalanta al Manchester United. Cresciuto nelle giovanili della Dea, in prima squadra ha collezionato solamente 5 presenze con 1 gol, per poi trasferirsi in Inghilterra. Con i Red Devils ha vissuto diversi prestiti, fino all’esplosione di quest’anno, dove è riuscito a realizzare 6 gol e 7 assist in 28 presenze. Nelle precedenti 21 ne aveva portati a casa 3 + 2. A testimonianza della sua super stagione.

Eljif Elmas, campione d’Italia con il Napoli

É stato uno dei grandi eroi dello storico scudetto vinto a Napoli dopo 33 anni. Legatissimo alla squadra e alla città, tanto da avere ancora la foto profilo di Instagram in maglia azzurra mentre bacia il trofeo, un anno fa esatto, Elmas si è trasferito al Lipsia per 24 milioni di euro. Il macedone ha giocato appena 22 partite con il club tedesco, senza segnare mai un gol.

In questa stagione ha vissuto anche uno sfortunato infortunio che lo ha costretto a saltare numerose partite. Non è mai sbocciato l’amore tra l’esterno ed il Lipsia, tanto che Elmas è stato riaccostato alla Serie A e persino al Napoli. Praticamente impossibile, però, che il classe ’99 faccia ritorno in azzurro, nonostante il forte legame che lo unisce ancora al suo precedente club.

Krzysztof Piatek, l’illusione del Milan

Alzi la mano chi, neanche solo per un secondo, non si sia illuso che Krzysztof Piatek fosse un nuovo goleador di livello mondiale. Arrivato in Italia nel luglio del 2018 dal Cracovia, al Genoa, in 5 mesi ha stravolto la Serie A ed è diventato un idolo dei fantallenatori. Si è messo subito in mostra con un clamoroso poker in Coppa Italia contro il Lecce l’11 agosto e da lì ha illuso tutti.

Il polacco ha segnato 9 gol nelle prime 8 giornate consecutive, e dopo una pausa di un mese fatto di big match, ha ripreso a segnare fino a dicembre. A quel punto il Milan ha deciso di acquistarlo a gennaio, rendendolo uno dei colpi più costosi del calciomercato invernale in Serie A. Da quel momento ha realizzato altri 11 gol totali, non tantissimi e non pochissimi. Il disastro, però, è arrivato nella stagione successiva: 5 gol da agosto a gennaio.

A quel punto ai rossoneri non è toccato altro che cederlo, in direzione Hertha Berlino. Anche per lui un costo complessivo di 24 milioni di euro, che lo pone al pari di Elmas. Piatek è poi tornato in Italia con scarsi risultati e oggi segna a profusione all’Istanbul Basaksehir, dove conta uno score di 21 gol in 29 partite in questa stagione.

Radu Dragusin, la super plusvalenza del Genoa

Come Elmas, un altro affare arrivato dal calciomercato del 2024. Radu Dragusin è stato acquistato dal Genoa nell’estate del 2023 per meno di 10 milioni di euro, dopo un prestito incominciato l’anno precedente. Con Alberto Gilardino in panchina è cresciuto al punto tale da diventare un ambitissimo colpo di mercato. Alla fine, proprio un anno fa, è stato il Tottenham a chiudere la trattativa per 25 milioni di euro.

In Premier non ha lasciato l’impatto che si sperava e per questo Dragusin è stato riosservato dalla Juventus per il mercato. Riuscire però a chiudere la trattativa resta un’impresa quasi impossibile, motivo per cui il giocatore non dovrebbe muoversi da Londra, dove ha comunque collezionato 21 presenze in questa stagione.

Juan Cuadrado, il colpo di genio della Fiorentina

Vi ricordate quando all’inizio dell’articolo vi abbiamo parlato dei 7 migliori colpi di mercato di gennaio della Serie A? Tra questi nomi abbiamo inserito anche Salah. Il 2 febbraio del 2015 la Fiorentina lo ha portato a Firenze in prestito, ma non si è accontentata. Lo stesso giorno, per 31 milioni di euro, la Viola ha ceduto Juan Cuadrado proprio al Chelsea.

In un colpo solo, dunque, la società gigliata è riuscita a chiudere l’affare in uscita più oneroso nella storia del calciomercato di gennaio della Serie A secondo dati Transfermarkt, e uno dei migliori acquisti per rapporto qualità-prezzo del nostro campionato. Una masterclass clamorosa, che ha portato il colombiano a vincere anche la Premier League con i Blues e l’egiziano a diventare un crack assoluto del nostro calcio, prima di trasformarsi in una leggenda assoluta del Liverpool pluricampione.